Ρόδος: Διάσωση μεταναστών μετά από καταδίωξη - Συνελήφθη ένας διακινητής

Δεκατρεις μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ανοικτά της Ρόδου σήμερα το πρωί.

Παράλληλα συνελήφθη ένα άτομο κατηγορούμενο για διακίνηση μεταναστών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, "πρωινές ώρες σήμερα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. της Λιμενικής Αρχής Ρόδου, ευρισκόμενο σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε πνευστό σκάφος με ικανό αριθμό επιβαινόντων, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά ν. Ρόδου.

Το ανωτέρω σκάφος, το οποίο κατευθυνόταν προς τις ακτές της ν. Ρόδου, δεν ανταποκρίθηκε στα ηχητικά σήματα του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και προσπάθησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

Ακολούθησε καταδίωξη, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του ανωτέρω σκάφους, ενώ οι δεκατέσσερις (14) αλλοδαποί (11 άνδρες και 03 αγόρια) μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμένα μαρίνας ν. Ρόδου.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 37χρονος αλλοδαπός εκ των ανωτέρω ως διακινητής, ενώ κατασχέθηκε το εν λόγω σκάφος".

