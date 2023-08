Κόσμος

Φωτιές στη Χαβάη: Πύρινη κόλαση και εκατόμβη νεκρών

Ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει ήδη τους 89, αλλά ο κυβερνήτης της πολιτείας προειδοποιεί ότι ο αριθμός των θυμάτων θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Τουλάχιστον 89 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές που έπληξαν το νησί του Μάιου, στη Χαβάη, ένας βαρύς απολογισμός που έχει προκαλέσει βροχή επικρίσεων για το πώς οι αρχές χειρίστηκαν μια από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στην πρόσφατη ιστορία του αμερικανικού αρχιπελάγους.

Οι πυρκαγιές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 89 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας Τζον Γκριν, προειδοποιώντας ότι ο απολογισμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί.

«Έχουμε καταμετρήσει 89 νεκρούς», δήλωσε ο Γκριν χθες το απόγευμα (τοπική ώρα, Κυριακή πρωί ώρα Ελλάδας). «Θα συνεχίσει να αυξάνεται. Θέλουμε ο κόσμος να προετοιμαστεί γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Οι κάτοικοι, ακόμα σε κατάσταση σοκ, αρχίζουν να βλέπουν την έκταση της καταστροφής στη Λαχέινα. «Καταστράφηκαν όλα, όλα. Η καρδιά μου ραγίζει», λέει ο 80χρονος Αντονι Γκαρσία, που επέλεξε την Λαχέινα ως τόπο κατοικίας εδώ και 30 χρόνια. Γύρω του, οι επιζήσαντες ψάχνουν στις στάχτες με την ελπίδα να βρουν φωτογραφίες ή αντικείμενα.

Από τα καταστήματα, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια που έδιναν τον χαρακτήρα της παραθεριστικής πόλης των 13.000 κατοίκων δεν έχει μένει σχεδόν τίποτα.

Μέσα σε αυτό το τοπίο του ολέθρου, οι κάτοικοι προσπαθούν να καταλάβουν πώς η τραγωδία αυτή μπόρεσε να λάβει τέτοιες διαστάσεις. Το ίδιο και η δικαιοσύνη, διατάσσοντας έρευνα για την διαχείριση της κρίσης από τις τοπικές αρχές.

Στο Μάουι σημειώθηκαν πολλές διακοπές ρεύματος κατά την διάρκεια της κρίσης και ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 911 σταμάτησε να λειτουργεί σε ορισμένα τμήματα του νησιού, ενώ οι σειρήνες συναγερμού για πυρκαγιά δεν ενεργοποιήθηκαν.

Αναμφίβολα στην Χαβάη η καταμέτρηση δεν έχει τελειώσει. Ομάδες έρευνας και διάσωσης, με την βοήθεια εκπαιδευμένων σκύλων, έχουν φθάσει στο Μάουι για να αναζητήσουν θύματα.

