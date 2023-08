Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια – δολοφονία 29χρονου: Απολογείται η τελευταία ομάδα των κατηγορουμένων

Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε την Παρασκευή και μέχρι τώρα όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν κριθεί προφυλακιστέοι.

Το κατώφλι των Ανακριτών θα περάσουν σήμερα οι τελευταίοι 35 κατηγορούμενοι, υπόλογοι για βαριά αδικήματα, για τα αιματηρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 7 Αυγούστου έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε την Παρασκευή, όπου ενώπιον των Ανακριτών οδηγήθηκαν 30 από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι μετά το πέρας της διαδικασίας κρίθηκαν όλοι τους προσωρινά κρατούμενοι.

Χθες στους Ανακριτές απολογήθηκαν 40 από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι κρίθηκαν και αυτοί προσωρινά κρατούμενοι.

Συνολικά οι 105 κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για κακουργήματα που αφορούν τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, έκρηξης και κατοχής εκρηκτικών αλλά και για πλημμελήματα όπως αυτά της παράνομης κατοχής όπλων, της βιαιοπραγίας με βάση τον αθλητικό νόμο, της φθοράς κά.

Να σημειωθεί ότι στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε περιλαμβάνεται και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας σε βάρος του 29χρονου Μιχάλη Κατσουρή για το οποίο σε αυτή τη φάση δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία σε κάποιον από τους κατηγορούμενους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για τα βίαια επεισόδια αφορά τα αδικήματα της:

εγκληματικής οργάνωσης (κακούργημα)

ανθρωποκτονίας από πρόθεση (κακούργημα)

έκρηξης (κακούργημα)

κατοχής εκρηκτικών υλών (κακούργημα)

καθώς και τα πλημμελήματα:

διατάραξη κοινής ειρήνης

επικίνδυνη σωματική βλάβη, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού κατά συρροή

φθορά ξένης ιδιοκτησίας

βιοπραγία (αδίκημα του αθλητικού νόμου)

παράνομη οπλοφορία

οπλοχρησία

κατοχή φωτοβολίδων

Υπενθυμίζεται ότι τρεις ανακριτές, ένας τακτικός και δύο επίκουροι, έχουν οριστεί για να διενεργήσουν την κύρια ανάκριση. Η κύρια ανάκριση ανατέθηκε στην 25η Τακτική Ανακρίτρια. Μετά από αίτημα του προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Αθηνών Χριστόφορου Λινού και με τη σύμφωνη γνώμη της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών Μαρίας Γκανέ την Ανακρίτρια, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης, επικουρούν ο 14ος Τακτικός Ανακριτής και η 20η Τακτική Ανακρίτρια που υπηρετούν στα θερινά τμήματα.

Να σημειωθεί ότι χθες δήλωσε στην Ανακρίτρια παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας ο αδελφός του Μιχάλη Κατσουρή, ο οποίος ζήτησε να εντοπιστούν όλοι όσοι με πράξεις τους συνετέλεσαν στο τραγικό αποτέλεσμα του θανάσιμου τραυματισμού με μαχαίρι του 29χρονου.

