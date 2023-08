Κοινωνία

Δεκαπενταύγουστος: μαζική η έξοδος των εκδρομέων

Η πληρότητα στα πλοία για τους πιο δημοφιλείς προορισμούς, αγγίζει το 100%. Περισσότεροι από 30.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά.

Συνεχίζεται και σήμερα η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου από τα λιμάνια της Αττικής, ενώ η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες, ενόψει και της εορτής του Δεκαπενταύγουστου την Τρίτη.

Η πληρότητα στα πλοία για τους πιο δημοφιλείς προορισμούς, αγγίζει το 100%, ενώ το λιμενικό σώμα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Σύμφωνα με το σύστημα κρατήσεων των ακτοπλοϊκών εταιρειών, από το λιμάνι του Πειραιά για σήμερα Κυριακή 13/08 έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια ενώ αναμένεται να αναχωρήσουν τουλάχιστον 29.585 επιβάτες, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα γίνουν 33 αναχωρήσεις αναχωρήσεις πλοίων με 4.500 επιβάτες.

Από το λιμάνι της Ραφήνας θα πραγματοποιηθούν 11 απόπλοι πλοίων με 5.252 επιβάτες, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου 7 δρομολόγια με 1950 επιβάτες. Χθες Σάββατο 11/08 από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 23 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν για κάποιο νησί του Αιγαίου 32.580 επιβάτες.

Επίσης, για τα νησιά του Αργοσαρωνικού έγιναν 37 αναχωρήσεις πλοίων με 10.008 επιβάτες, από το λιμάνι της Ραφήνας 14 απόπλοι πλοίων με 9.897 επιβάτες, ενώ 8 πλοία αναχώρησαν από το Λαύριο με 4.124 επιβάτες.

