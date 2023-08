Κοινωνία

Πλατεία Αττικής: Νεκρός από φωτιά σε σπίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική αλλά δυστυχώς για τον άτυχο άνδρα ήταν αργά...

-

Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε διαμέρισμα, εντός του οποίου υπήρχαν εμφανή στοιχεία προηγηθείσας πυρκαγιάς, στην περιοχή της πλατείας Αττικής του δήμου Αθηναίων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά είχε σβηστεί προ αφίξεως της Υπηρεσίας, που ειδοποιήθηκε κατά τις πρωινές ώρες σήμερα.

Ο άτυχος άνδρας που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ήταν περίπου 35 με 40 ετών. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα ενώ η σορός του άτυχου άνδρα βρέθηκε κοντά στην είσοδο του διαμερίσματος έφερε κάποια εγκαύματα.

Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα».

Προανάκριση για σορό άνδρα στην περιοχή της πλατείας Αττικής του δήμου Αθηναίων https://t.co/9hrKckrjlK

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Ισχυρός σεισμός στις Φιλιππίνες

Βραζιλία: 5χρονη σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια ταραχών

Market Pass - Youth Pass: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές