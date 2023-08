Κοινωνία

Μπαράζ συλλήψεων για διακίνηση μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε πέντε διακινητές που προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας παράνομους μετανάστες σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, πέρασαν αστυνομικοί Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης,

-

Χειροπέδες σε πέντε διακινητές - ένας εκ των οποίων ημεδαπός - οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, πέρασαν αστυνομικοί Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης, όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση.

Στην πρώτη περίπτωση, χθες το πρωί σε αγροτική οδό του Έβρου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς διακινητές, διότι τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρουν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες. Οπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, ο οδηγός – διακινητής ο οποίος διαπιστώθηκε ότι στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης, αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών, ενώ στη συνέχεια ακινητοποίησε το όχημα και συνελήφθη.

Στη δεύτερη περίπτωση, χθες το μεσημέρι στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής, αστυνομικοί του τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν έναν ημεδαπό διακινητή, διότι οδηγώντας ιδιωτικής χρήσης φορτηγό όχημα, μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες. Την ίδια ώρα, χθες το μεσημέρι στην Κομοτηνή, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης μια αλλοδαπή διακινήτρια, διότι οδηγώντας ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τέταρτη περίπτωση, χθες το απόγευμα σε οικισμό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί ιδιωτικής χρήσης φορτηγό όχημα στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Από την αστυνομία σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα οχήματα κατασχέθηκαν, όπως και χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τέσσερις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών, Σαπών και Ιάσμου.

Ειδήσεις σήμερα:

Αντώνης Χρυσουλάκης: Νεκρός ο δημοσιογράφος μετά από φωτιά στο σπίτι του

Χαλκιδική: Ανεμοστρόβιλος σε παραλία με τραυματίες και ζημιές (εικόνες)

Τήνος: Το viral ζεϊμπέκικο 86χρονου στο πανηγύρι της Καλλονής (εικόνες)