Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: επεισοδιακή καταδίωξη διακινητή μεταναστών

Στην προσπάθειά του να διαφύγει ο οδηγός, τραυμάτισε αστυνομικό.

(εικόνα αρχείου)

Πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο περιπολίας για την αστυνόμευση του Νομού, εντόπισε σε πάροδο της οδού Λαγκάδα, γύρω στις 08:00 το πρωί της Πέμπτης (10-08-2023), επιβατικό όχημα που μετέφερε παράνομα αλλοδαπούς.

Ο 31χρονος αλλοδαπός οδηγός του αυτοκινήτου, προκειμένου να αποφύγει επικείμενο έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και αφού ακινητοποίησε το όχημα, προσπάθησε να διαφύγει, απωθώντας αστυνομικό.

Εντοπίστηκε όμως, έπειτα από αναζητήσεις, σε περιοχή της Ευκαρπίας, να επιβαίνει σε όχημα που οδηγούσε 36χρονος ομοεθνής του, οπότε συνελήφθησαν καί οι δύο άντρες, με τον 31χρονο να εκτοξεύει απειλές εναντίον των αστυνομικών.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράνομη μεταφορά – προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της Χώρας, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απειλή και υπόθαλψη εγκληματία.

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι, καί οι δύο οδηγοί στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

Στο πλαίσιο του ελέγχου τέλος, ακινητοποιήθηκαν δύο (2) μεταφερόμενοι αλλοδαποί, καθώς στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

