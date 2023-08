Πολιτική

Σταϊκούρας: Συνεχίζουμε, με συνεργασίες και έργα, να δίνουμε λύσεις στην καθημερινότητα

Τι δήλωσε για ηλεκτρονική μεταβίβαση οχημάτων, κέντρο ελέγχου σιηροδρόμων Λάρισας και αποζημιώσεις ΚΤΕΛ για τα μειωμένα εισιτήρια

«Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα και μεθοδικά, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη των υποδομών και των μεταφορών της χώρας, για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Συνεχίζουμε, με συνεργασίες και έργα, να δίνουμε λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, σχετικά με το έργο που έχει εκτελεστεί κατά τις τελευταίες 15 ημέρες στο Υπουργείο. Ειδική αναφορά έγινε δε, μεταξύ άλλων, στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.

Ειδικότερα η ανάρτηση του κ. Σταϊκούρα έχει ως εξής:

Στην κατεύθυνση αυτή:

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος επαφών της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, με τους εκπροσώπους του κλάδου των Μεταφορών και των Υποδομών.

Παραδόθηκε από τις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, το νέο, σύγχρονο, καινοτόμο, βιοκλιματικό σχολικό κτίριο του 3ου Γυμνασίου στο οποίο, από Σεπτέμβριο, θα φοιτούν 360 μαθητές.



Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επεκτάθηκε και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η ηλεκτρονική πληρωμή των τελών για τη μεταβίβαση οχήματος.

Υπογράψαμε απόφαση η οποία προβλέπει κονδύλι ύψους 4,81 εκατ. ευρώ και αφορά στην άμεση καταβολή αποζημίωσης για το 2ο εξάμηνο του έτους σε 30 αστικά και 62 υπεραστικά ΚΤΕΛ, που μεταφέρουν φοιτητές δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε, μετά τη διεξαγωγή των αναγκαίων δοκιμών, η διοικητική παραλαβή προς χρήση από την ΕΡΓΟΣΕ στον ΟΣΕ της σηματοδότησης του τμήματος της διπλής γραμμής από τη Λάρισα μέχρι το Πλατύ, μήκους 130 χιλιομέτρων.

Παράλληλα, παραδόθηκε το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) της Λάρισας, το οποίο ελέγχει την κυκλοφορία των συρμών σε μήκος 200 χιλιόμετρων διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, στο τμήμα από τον Δομοκό έως το Πλατύ.

Βήμα – βήμα, με μεθοδικότητα και συνεργασία, εργαζόμαστε σε όλους τομείς των υποδομών και μεταφορών. Η βελτίωση της καθημερινότητας περνάει μέσα από την αντιμετώπιση διαχρονικών προβλημάτων και παθογενειών. Η επίλυσή τους αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση».







