Φωκίδα: Στην ΜΕΘ ο 4χρονος που τραυματίστηκε από σανίδα SUP

Το παιδί βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας του στην παραλία Σεργούλας, στην Φωκίδα, όταν ξέσπασε ξαφνικά δυνατό μπουρίνι.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Φωκίδας. Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εισήχθη το 4χρονο αγόρι το οποίο τραυματίστηκε σήμερα σε παραλία της



Το 4χρονο παιδί διακομίσθηκε με το ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου στην Πάτρα.

Φέρει μετρίου βαθμού κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και παρακολουθείται λόγω της ηλικίας του. Υπενθυμίουμε ότι ο τραυματισμός συνέβη λόγω των ισχυρών ανέμων σηκώθηκαν τα SUP που βρίσκονταν στην παραλία, με αποτέλεσμα μια από τις σανίδες να χτυπήσει το κεφάλι του παιδιού .

