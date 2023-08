Αθλητικά

Ο Ναδάλ στον Πόρο (εικόνες)

Στον Πόρο βρέθηκε ο δημοφιλής ισπανός πρωταθλητής, όπου ντόπιοι ερασιτέχνες αντισφαιριστές και οππαδοί του κυριολεκτικά ξετρελάθηκαν με την παρουσία του.

Συνεχίζει να γυρίζει όλη την Ελλάδα με το γιοτ του, να ξετρελαίνει τους απανταχού οπαδούς του και, όπως ξαναγράψαμε, να διαφημίζει μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Ελλάδα ως έναν από τους ωραιότερους τόπους διακοπών στον κόσμο. Ο λόγος για τον ισπανό κορυφαίο πρωταθλητή του τένις και φορέα 22 τίτλων Gran Slam, Ράφα Ναδάλ, σύμφωνα με το saronicmagazine.gr.

Την Κυριακή 13 Αυγούστου ο δημοφιλής τενίστας βρέθηκε στον Πόρο όπου φωτογραφήθηκε μαζί με τα μέλη του Ομίλου Τένις του νησιού. Εκείνα στο λογαριασμό του ομίλου στο FB ανέφεραν:

"Σήμερα επισκέφθηκε το νησί μας ένα Θρύλος. Ο ορισμός του Ήθους τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων. Ο Αθλητής ορόσημο της μαχητικότητας. Ο Άνθρωπος & Αθλητής που έχει ΜΟΝΟ "ορκισμένους" φίλους και κανέναν "εχθρό". Ο Αθλητής που διαχειρίστηκε με τον ίδιο σεβασμό, απέναντι στους αντιπάλους του, κάθε νίκη αλλά και κάθε ήττα. Σπάνιο!!!!!Μεγάλη μας τιμή αυτή η επίσκεψη !!!!!Δύο μέλη του Ο.Α. Πόρου, η Μαρία Βαρβάρου και ο Παναγιώτης Ρούσσος, είχαν την "τύχη" να τον συναντήσουν, (προφανώς χωρίς καμία απολύτως σκοπιμότητα) και να αποσπάσουν μια αλησμόνητη στιγμή!!!!!!"

Πριν από τον Πόρο ο Ναδάλ είχε επισκεφτεί με το γιοτ του την Κέρκυρα, την Ιθάκη και το Μεγανήσι Λευκάδας. Όπως πάντα, έγραφε στα social media για τις όμορφες παραλίες, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική αλλά και το πεντανόστιμο φαγητό των νησιών μας.

