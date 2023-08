Κόσμος

Σουηδία – κοράνι: Η Βρετανία προειδοποιεί για κίνδυνο τρομοκρατικών ενεργειών

Η διπλωματία των ΗΠΑ προειδοποίησε επίσης εναντίον του κινδύνου να διαπραχθούν τρομοκρατικές ενέργειες στη Σουηδία στην πιο πρόσφατη ταξιδιωτική οδηγία της, τον Ιούλιο.

Η διπλωματία της Βρετανίας προειδοποίησε χθες Κυριακή τους πολίτες της χώρας που επισκέπτονται τη Σουηδία εναντίον του κινδύνου να διαπραχθούν τρομοκρατικές ενέργειες στη σκανδιναβική χώρα, μετά τις πρόσφατες καύσεις και βεβηλώσεις αντιτύπων του Κορανίου, που προκάλεσαν οργή στον μουσουλμανικό κόσμο.

Σε επικαιροποιημένη ταξιδιωτική οδηγία του, το Φόρεϊν Όφις επισημαίνει ότι οι σουηδικές αρχές κατάφεραν να αποτρέψουν επιθέσεις και συνέλαβαν υπόπτους.

«Πρέπει να επαγρυπνείτε το τρέχον διάστημα», σημείωσε το υπουργείο Εξωτερικών τονίζοντας πως «τρομοκράτες είναι πολύ πιθανό να προσπαθήσουν να διαπράξουν επιθέσεις στη Σουηδία», βάζοντας στο στόχαστρο ιδίως τοποθεσίες όπου συχνάζουν ξένοι.

Σε ανακοίνωσή του με την οποία κατέγραψε την επικαιροποιημένη οδηγία του βρετανικού ΥΠΕΞ, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της Σουηδίας, ο Χένρικ Λάντερχολμ, επιβεβαίωσε το αυξημένο επίπεδο απειλής για τη χώρα μετά τις καύσεις αντιτύπων του Κορανίου.

Εξήγησε πως η έφοδος στη σουηδική πρεσβεία στο Ιράκ τη 19η Ιουλίου, η απόπειρα επίθεσης στη σουηδική πρεσβεία στον Λίβανο την 9η Αυγούστου και η επίθεση με όπλο εναντίον υπαλλήλου σουηδικού προξενείου στην Τουρκία την 1η Αυγούστου τεκμηριώνουν την εκτίμηση.

