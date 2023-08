Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – “Eris”: Ο Τζανάκης προειδοποιεί για την επικινδυνότητα της νέας παραλλαγής

Πρόκειται για ένα ιό που μεταλλάσσεται και δεν «κοιμάται» το καλοκαίρι, τόνισε ο καθηγητής Πνευμονολογίας, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα του.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», αναφέρθηκε στην νέα παραλλαγή του κορονοϊού, «ERIS» η οποία φαίνεται να κυριαρχεί και να ανησυχεί τους επιστήμονες.

«Η παραλλαγή ERIS είναι ανησυχητική γιατί μεταλλάσσεται και γιατί δεν υπακούει στους κανόνες της εποχικότητας. Συνήθως αυτού του είδους οι ιοί βρίσκονται σε ύφεση το καλοκαίρι, σε αντίθεση όμως με αυτόν που φαίνεται πως δεν καταλαβαίνει από εποχές και ήδη έχει διπλασιάσει τις εισαγωγές στα νοσοκομεία, αλλά και τους θανάτους από κοονοϊό», τόνισε ο κ. Τζανάκης.

Στη συνέχεια προέβλεψε ότι η παραλλαγή ERIS θα επιφέρει μια αναστάτωση ακόμη μεγαλύτερη το φθινόπωρο και προέβλεψε ότι θα υπάρξει σύσταση για εμβολιασμό μέρους του πληθυσμού, δηλαδή για τους άνω των 65 και τις ευπαθείς ομάδες, όπως γίνεται για παράδειγμα με το εμβόλιο της γρίπης.

Ο κ. Τζανάκης υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας για τους νέους και υγιείς ανθρώπους που θα κολλήσουν, καθώς τα συμπτώματα είναι ήπια και μοιάζει με κοινό κρυολόγημα όπως έχει μεταβληθεί πλέον ο κορονοϊός, αλλά ενώ δεν είναι επικίνδυνο για αυτούς, θα πρέπει να προφυλάξουν τυχόν ευάλωτα μέλη των οικογενειών τους και να απευθυνθούν στους γιατρούς για να λάβουν την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή.

