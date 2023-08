Κοινωνία

Δεκαπενταύγουστος: Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αδιαχώρητο στα λιμάνια. Αυξημένη πληρότητα εμφανίζουν κυρίως οι προορισμοί για τις Κυκλάδες.

-

Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής ενόψει και της εορτής του Δεκαπενταύγουστου. Αυξημένη πληρότητα εμφανίζουν κυρίως οι προορισμοί για τις Κυκλάδες.

Το λιμενικό σώμα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών, ενώ όσοι πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν, καλό είναι να βρίσκονται λίγο νωρίτερα στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου, λόγω αυξημένης κίνησης.

Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα Δευτέρα 14 Αυγούστου 35 απόπλοι πλοίων για τον Αργοσαρωνικό, 23 απόπλοι για σειρά άλλων νησιωτικών προορισμών, ενώ από το λιμάνι της Ραφήνας θα αναχωρήσουν 13 πλοία και 9 από το Λαύριο.

Χθες Κυριακή 13/08 η κίνηση ήταν αυξημένη από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς πραγματοποιήθηκαν 23 απόπλοι πλοίων ενώ 32.441 επιβάτες αναχώρησαν για κάποιο νησί του Αιγαίου.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιήθηκαν 45 απόπλοι πλοίων με 8.631 επιβάτες, από το λιμάνι της Ραφήνας 15 αναχωρήσεις πλοίων με 8.024 επιβάτες και από το λιμάνι του Λαυρίου 7 με 2.415 επιβάτες.

Ειδησεις σήμερα:

Κορονοϊός – “Eris”: Ο Τζανάκης προειδοποιεί για την επικινδυνότητα της νέας παραλλαγής

Χανιά - Παράνομες υιοθεσίες: Προφυλακίστηκαν οι μισοί από τους κατηγορούμενους

Λάρισα - καταγγελία: 50χρονος ασέλγησε σε 9χρονη