Ύδρα - Καταγγελία: Γαϊδουράκια, φορτωμένα, εκτεθειμένα στον ήλιο για ώρες... (εικόνες)

Συνεχίζονται οι καταγγελίες για κακοποίηση ζώων όπως τα γαιϊδουράκια, αυτή τη φορά από την Ύδρα.

Ολοένα αυξάνονται τα περιστατικά καταγγελιών για κακοποίηση ζώων εργασίας ιδίως στα νησιά, με διάφορα ιπποειδή να κουβαλούν μεγάλα βάρη και να "εργάζονται" κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Μία τέτοια καταγγελία έφτασε στον ΑΝΤ1 από την Ύδρα, με την επισκέπτρια στο νησί να περιγράφει πως ιδιώτες φορτώνουν τα ζώα βαλίτσες και πολλές εξάδες νερά συν άτομο πάνω στη σέλα.

Όπψς τονίζει στο σημείο βρέθηκε για πάνω από 4 ώρες και παρατήρησε ότι όλο αυτό το διάστημα τουλάχιστον τα γαϊδουράκια, δούλευαν αδιαλλείπτως, εκτεθειμένα στον ήλιο, χωρίς κάποια ομπρέλα ανοιχτή, ήταν δεμένα περιορισμένα χωρίς να μπορούν να κάνουν ούτε βήμα ενώ ο ιδιοκτήτης τους βρισκόταν και έπινε τον καφέ του σε ένα παγκάκι στη σκιά.

Τέλος όπως αναφέρει η καταγγελία, η σέλα και τα σχοινιά που τους έχουν φορέσει έχουν κάνει σημάδια στα σώματά τους.

