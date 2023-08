Παράξενα

Κακοποίηση ζώων - Ύδρα: Γαϊδουράκια κουβαλούν βαριά αντικείμενα (εικόνες)

Εικόνες ντροπής στην Ύδρα με γαϊδουράκια να είναι φορτωμένα με βαριά αντικείμενα εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών.

Βασανισμό και κακοποίηση ζώων στην Ύδρα καταγγέλλουν χρήστες των social media αναρτώντας εικόνες με γαϊδούρια φορτωμένα με βαριά αντικείμενα εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών.

Τις εικόνες για την κακοποίηση των ζώων από την Ύδρα, όπου φαίνονται γαϊδούρια να κουβαλούν βαριά αντικείμενα ανάρτησε μεταξύ άλλων και η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση.

Στις φωτογραφίες φαίνονται τα γαϊδούρια να είναι φορτωμένα με πολύ βαριά αντικείμενα. Ένα από αυτά δε, φαίνεται να παραπατάει από το βάρος, που αναγκάζεται να κουβαλάει.

«Στο νησί δεν χει πάρτυ έχει όμως μπόλικο βασανισμό και κακοποίηση. Ύδρα 2023» σχολιάζουν στα social media.

Πρόσφατα ανάλογες εικόνες κακοποίησης ζώων είχαν δημοσιοποιηθεί και από τη Σαντορίνη με μουλάρια που κουβαλούσαν τσιμεντόλιθους εν μέσω καύσωνα.

