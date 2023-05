Κοινωνία

Κακοποίηση ζώων - Ύδρα: Πέταξε γάτα από μπαλκόνι εστιατορίου ύψους οκτώ μέτρων!

«Έχεις πρόβλημα; Εγώ έριξα τη γάτα», απάντησε με ειρωνικό και προκλητικό τρόπο σε περαστικούς.



Στον εισαγγελέα το πρωί της Δευτέρας ο 55χρονος και «φορτωμένος» με το μέγιστο διοικητικό πρόστιμο των 15.000 ευρώ που πέταξε γάτο από ύψος οκτώ μέτρων σε εστιατόριο της Ύδρας. Ο άνδρας αμέσως μετά τη σύλληψή του, προσπάθησε να δικαιολογηθεί για την αποτρόπαια πράξη του ενώπιον των αστυνομικών του ΑΤ Ύδρας, λέγοντας ότι δεν είχε πρόθεση να βλάψει το άτυχο τετράποδο και πως αυτό, μετά την σπρωξιά που του έδωσε «έχασε την ισορροπία του» και έπεσε από ύψος οκτώ μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πρόσωπο.

Το γατάκι, τραυματισμένο στο πρόσωπο βρέθηκε και οι αστυνομικοί του τοπικού τμήματος μετά απο σαφείς οδηγίες των αξιωματικών της Διευθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, κάλεσαν την κυρία του καταστήματος που έκανε την καταγγελία για συμπληρωματική κατάθεση στην οποια σύμφωνα με πληροφορίες βεβαιώνει πως το ζωάκι επέστρεψε.

Και αυτό γιατί, οι αστυνομικοί ηθελαν να έχουν πλήρη εικόνα για την κατάσταση του ζώου, πριν την ολοκλήρωση της δικογραφίας και την επιβολή προστίμου, καθώς σύμφωνα με τον νόμο τα διοικητικά προστιμα, σε περίπτωση θανάτωσης ζώου κυμαίνονται απο 30.000-50.000 ενώ αν το δύστυχο ζωο καταφέρει μετά την κτηνωδία που έχει υποστεί να ζήσει τα ποσά ορίζονται στις 5.000 και αγγίζουν τις 15.000 ευρώ.

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα κακοποιησης ζώων έδωσαν εντολή στους αστυνομικούς του τοπικού τμήματος μετά την καταγγελία να προχωρήσουν άμεσα στη σύλληψη του δραστη ετσι ωστε να μην χαθει χρονος, να λάβουν καταθέσεις απο ολα τα πρόσωπα και τελικά να τυλιξουν σε μια κόλλα χαρτί τον κακοποιητή του ανυπερασπιστου ζωου που τον πλησίασε φιλικα για λίγο φαγητο και κατέληξε αιμοφυρτο και τραυματισμένο στο δρόμο, και να τον στείλουν στον Εισαγγελέα φορτωμένο με το μέγιστο προστιμο των 15.000 ευρώ.

Το χρονικό

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του protothema.gr, το περιστατικό αντιλήφθηκε πρώτα μια γυναίκα όταν ξαφνικά «έσκασε» στα πόδια της το γατάκι. Από την σφοδρή πρόσκρουση το πλακόστρωτο γέμισε με αίματα. Ύστερα η ίδια μαζί με ένα ακόμη ζευγάρι αυτόπτων μαρτύρων πήγαν στο Αστυνομικό Τμήμα για να καταγγείλουν το περιστατικό. Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον δράστη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Όπως ανάφερε η κυρία Μαρία Μητσέλη, ιδιοκτήτρια του ισόγειου τουριστικού καταστήματος, που βρίσκεται ακριβώς από κάτω από το εστιατόριο ο δράστης είναι ένας μεσήλικος άνδρας, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν στην ταβέρνα μαζί με την παρέα του.

«Καθόμουν έξω από το μαγαζί όταν αντικρίσαμε την γάτα να πέφτει από ύψος οκτώ μέτρων. Η τέντα του καταστήματός μου έκοψε τη φορά της πτώσης όμως η γάτα τραυματίστηκε στο πρόσωπο. Το ζώο έπεσε μπροστά σε μια Αθηναία τουρίστρια και τον άντρα της οι οποίοι πήγαν τρέχοντας να δουν τι είχε συμβεί και τότε αυτός που την έριξε τους απάντησε: "Έχεις κανένα πρόβλημα; Εγω την έριξα"». Ο δράστης ήταν με παρέα, γυναίκες και άντρες οι οποίοι γελούσαν, σύμφωνα με την μαρτυρία. «Η αστυνομία έφτασε πολύ γρήγορα και τον προσήγαγε στο Τμήμα», δήλωσε η αυτοπτης μαρτυρας.

Ο κ. Γεώργιος Γερασίμου που έτρεξε μαζί με την σύζυγο του για να εξακριβώσει τα αιτία της πτώσης του γατιού ανέφερε τα εξής: «Η γάτα έπεσε από το μπαλκόνι από ύψος οκτώ μέτρων. Τραυματίστηκε στο πρόσωπο και γέμισε αίματα το σημείο. Ανεβήκαμε στην ταράτσα της Ψαροπούλας και ρωτήσαμε την παρέα που καθόταν αν είδαν ποιος πέταξε τη γάτα. "Εγώ την πέταξα, έχεις πρόβλημα;" μου απάντησε ένας κύριος εύσωμος με καρό πουκάμισο. Τους είπα ότι θα καλέσω την αστυνομία και μου είπαν: "Κάνε ό,τι θες". Πράγματι, πήγαμε στο ΑΤ και αναφέραμε το περιστατικό».

