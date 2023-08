Κοινωνία

Ρόδος: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών από ιστιοφόρο - Δύο συλλήψεις διακινητών (βίντεο)

Πού και πώς εντοπίστηκαν οι μετανάστες που επέβαιναν στο ιστιοφόρο.

Ιστιοφόρο σκάφος με 22 μετανάστες (12 άνδρες, 4 γυναίκες, 3 αγόρια, 1 κορίτσι) εντοπίστηκε χθες βράδυ από το λιμενικό σώμα στη θαλάσσια περιοχή Αρχαγγέλου στη Ρόδο.

Ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες του ιστιοφόρου και τους μετέφερε στο νέο καρνάγιο Ρόδου.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν μεταξύ των επιβαινόντων δυο αλλοδαποί, 44 χρόνων και 48 χρόνων, που φέρονται ως οι διακινητές των μεταναστών. Το ιστιοφόρο σκάφος κατασχέθηκε.





