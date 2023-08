Κοινωνία

Μύκονος: Αστυνομικοί “φύλαγαν” βίλες ιδιωτών εν ώρα υπηρεσίας

Αποκαλυπτική η έρευνα των "αδιάφθορων" της ΕΛ.ΑΣ. για τη δράση των αστυνομικών που δούλευαν εν ώρα υπηρεσίας για ιδιώτες.

Υπηρεσίες σεκιούριτι σε βίλες ιδιωτών στη Μύκονο πρόσφεραν τρεις αστυνομικοί, ακόμα και ώρες που είχαν βάρδια στο αστυνομικό τμήμα, οι οποίοι αποκαλύφθηκαν από έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, που τους παρακολουθούσε τουλάχιστον τρεις μήνες.

Οι τρεις αστυνομικοί και συγκεκριμένα ένας υπαρχιφύλακας και δύο δόκιμοι αστυφύλακες, που είχαν αποσπαστεί στο νησί για την τουριστική περίοδο, συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω σήμερα το πρωί, στην Αθήνα και στη Μύκονο. Επίσης για άλλους τρεις αστυφύλακες προέκυψε από την παρακολούθηση των συλληφθέντων ότι κάνουν την ίδια δουλειά και συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία που σχηματίστηκε από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι κατηγορούμενοι πρόσφεραν τις υπηρεσίες φύλαξης στον ιδιώτη, κατά παράβαση των καθηκόντων τους, με αμοιβή 10-12 ευρώ την ώρα.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, από τις παρακολουθήσεις προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία και τηλεφωνικές συνομιλίες που «καίνε» και τους έξι αστυνομικούς.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., προέκυψε ότι ο υπαρχιφύλακας και οι δύο δόκιμοι που συνελήφθησαν, τους τελευταίους τρεις μήνες, παρείχαν υπηρεσίες φύλαξης σε ιδιωτικές οικίες στο νησί, έχοντας συγκεκριμένους ρόλους και καθορισμένες βάρδιες, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις συνέπιπταν με το ωράριο εργασίας τους, αποκομίζοντας με αυτόν τον τρόπο παράνομο οικονομικό όφελος.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν 1.700 ευρώ και 50 δισκία συγκεκριμένης δραστικής ουσίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές πρόκειται για αναβολικά που χρησιμοποιούσε ο ένας εξ αυτών, για αυτό η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους αφορά στα -κατά περίπτωση - αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, της νομοθεσίας περί ρύθμισης θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών, αλλά και της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

