Πολιτική

Μητσοτάκης - Φον ντερ Λάιεν: Βόλτα με το σκάφος στα Σφακιά (εικόνες)

Η πρόεδρος της Κομισιόν περνά μερικές ημέρες στα Χανιά καλεσμένη του πρωθυπουργού

-

Στα Χανιά εξακολουθεί να βρίσκεται η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον σύζυγό της, η οποία είναι σε διακοπές, καλεσμένη του Κυριάκου και της Μαρέβας Μητσοτάκη.

Σήμερα, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να της δείξει τις ομορφιές στις παραλίες των Σφακίων, με το σκάφος του Δαμουλή, που παραδοσιακά τους ταξιδεύει στα συγκεκριμένα μέρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, το Λιμενικό περιπολούσε σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής ενώ πριν ξεκινήσουν την πορεία τους με προορισμό τον Άγιο Παύλο, γευμάτισαν στα Μάρμαρα.

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν βρίσκεται μαζί με τον σύζυγό της, Χάικο, γιατρό στο επάγγελμα, στα Χανιά από το Σάββατο (12/8). Η παραμονή τους ήταν προγραμματισμένη μέχρι τη Δευτέρα 14 Αυγούστου.

Οι υψηλοί προσκεκλημένοι απολαμβάνουν την κρητική φιλοξενία και διαμένουν στην οικία του πρωθυπουργού, στο Ακρωτήρι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν μετά των συζύγων τους ξεναγήθηκαν το βράδυ της Κυριακής (13/8) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και έβγαλαν αναμνηστική φωτογραφία στη βεράντα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα και τα νερά του Κρητικού Πελάγους.

Ειδησεις σήμερα:

