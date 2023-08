Πολιτική

Μπελέρη - Σχοινάς: Βαθύτατα αντιευρωπαϊκό αυτό που συμβαίνει

Ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για την υπεράσπιση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής απευθύνθηκε στη συγκέντρωση για το Φρέντι Μπελέρη στη Χειμάρρα, χαρακτηρίζοντας «βαθύτατα αντιευρωπαϊκή» την κράτησή του

Ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για την υπεράσπιση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς απευθύνθηκε στη συγκέντρωση για το Φρέντι Μπελέρη στη Χειμάρρα, χαρακτηρίζοντας «βαθύτατα αντιευρωπαϊκή» την κράτησή του.

Μιλώντας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε πως «ευρωπαϊκός τρόπος ζωής σημαίνει Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, Ελευθερία του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι». Οπως είπε, αυτή είναι η βάση για όσες χώρες επιθυμούν να γίνουν μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας και η Αλβανία δε μπορεί να αποτελεί εξαίρεση.

Η συγκέντρωση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 19:30. Νωρίτερα τα Τίρανα επιχείρησαν να ματαιώσουν την προγραμματισμένη συγκέντρωση για τον δήμαρχο Χειμάρρας. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας ταξίδεψαν στη γειτονική χώρα για να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση.



Ο κ. Σχοινάς γνωστοποίησε πως ζήτησε πρόσφατα από τον αρμόδιο για την ευρωπαϊκή διεύρυνση να καταστήσει σαφές στην Αλβανία ότι η υπόθεση του εκλεγμένου δημάρχου της Χειμάρρας που βρίσκεται προφυλακισμένος, δεν πρέπει να σταθεί ανάχωμα στις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Αλβανίας και του αλβανικού λαού, σύμφωνα με την kathimerini.gr.

Κάλεσε δε τη γειτονική χώρα να μην επιμείνουν σε μια τακτική που δεν είναι προς όφελός της. «Εχει χαθεί πολύς χρόνος, αλλά έστω την ύστατη στιγμή, δεν είναι αργά για να αποκατασταθεί η αδικία που συμβαίνει στο πρόσωπο του Φρέντι Μπελέρη», σημείωσε.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι έστω την τελευταία ώρα ο Φρέντι Μπελέρης θα αναλάβει τα καθήκοντά του ως δήμαρχος, υπογραμμίζοντας πως «καμιά άλλη επιλογή δε μπορεί να γίνει δεκτή από την ΕΕ».

«Είμαι μαζί σας, δίπλα σας και θα τα καταφέρουμε», ανέφερε απευθυνόμενος στον κόσμο που δίνει το παρών στη συγκέντρωση.

