Κιλκίς: Πήρε το απολυτήριο Γυμνασίου στα 83 του (βίντεο)

Περήφανος κρατά πλέον στα χέρια του το απολυτήριο Γυμνασίου. "Ήταν όνειρο ζωής¨λέει στον ΑΝΤ1.

Απόφοιτος Γυμνασίου σε ηλικία 83 ετών, ο Απόστολος Προδανάς από το Κιλκίς, μίλησε το πρωί της Τρίτης στο "Καλοκαίρι Μαζί" για την επιστροφή του στα θρανία έπειτα από 71 χρόνια, που ολοκλήρωσε το δημοτικό σχολείο, την απόφασή του να γίνει και πάλι μαθητής αλλά και τη στήριξη, που είχε από τους δασκάλους του στο Γυμνάσιο Δεύτερης Ευκαιρίας.

«Περήφανος ήμουν εκείνη την ώρα, που έπαιρνα το απολυτήριο, που έβλεπα όλους τους συμμαθητές, τις συμμαθήτριές μου», λέει συγκινημένος ο Απόστολος Προδανάς, Απόφοιτος Γυμνασίου Δεύτερης Ευκαιρίας Κιλκίς.

Με αγάπη για τη μουσική και το διάβασμα, όπως λέει ο ίδιος, όλα άρχισαν από μία αφίσα στο καφενείο, στο Πεδινό του Κιλκίς.

«Είδα μια ανακοίνωση στο καφενείο και πήρα στο τηλέφωνο που είχε κι αυτοί με παρακίνησαν και πήγα, οι καθηγητές μου δηλαδή, κάποιος Θεόδωρος Ηλίας και ο Βουλγαράκης. Πέρασαν από εδώ και μου είπαν να πάω από εκεί να με γράψουν, δεν περνούσα εγώ, όλο έλεγα θα περάσω και τελικά πέρασαν αυτοί από εδώ και με έγραψαν κι έτσι συνέχισα αλλιώς ίσως να μη συνέχιζα κιόλας», σχολιάζει ο ίδιος. «Διάβαζα 5 ώρες την ημέρα», λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Προδανάς ενώ αποκάλυψε πως είναι έτοιμος και για το απολυτήριο Λυκείου «όσο ο Θεός με έχει καλά θα προχωράω.

«Οι συντοπίτες μου μου είπαν όλοι μπράβο» τόνισε ο κ. Απόστολος

Το 1952 ολοκλήρωσε το δημοτικό σχολείο και 71 χρόνια μετά τον Ιούνιο του 2023, πήρε το πτυχίο Γυμνασίου και τώρα, όπως λέει, έχει συνέχεια το Λύκειο.

