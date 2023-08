Κόσμος

Πύργος του Άιφελ: Μεθυσμένοι Αμερικανοί τουρίστες... ξέμειναν όλη τη νύχτα στην κορυφή του

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν «κατά τις πρωινές ώρες», πριν από το άνοιγμα του αξιοθέατου για το κοινό στις 9 το πρωί κατά τη διάρκεια ελέγχου που έκαναν εργαζόμενοι

Μια νύχτα κάτω από τα αστέρια του παρισινού ουρανού στην κορυφή του Πύργου του Άιφελ: δύο Αμερικανοί τουρίστες, μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, βρέθηκαν χθες πρωί Δευτέρας να κοιμούνται στο διάσημο μνημείο, όπου είχαν κρυφθεί από το προηγούμενη βράδυ της Κυριακής.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν «κατά τις πρωινές ώρες», πριν από το άνοιγμα του αξιοθέατου για το κοινό στις 9 το πρωί κατά τη διάρκεια ελέγχου που έκαναν εργαζόμενοι στον τομέα ασφαλείας της εταιρείας που είναι αρμόδια για τη λειτουργία του Πύργου του Άιφελ (Sete). Οι τουρίστες βρίσκονταν μεταξύ του δεύτερου και τρίτου ορόφου του Πύργου, σε ένα τμήμα που δεν ήταν προσβάσιμο στο κοινό.

«Δεν αποτελούσαν κάποια προφανή απειλή», τόνισε το Sete. Αφού πλήρωσαν εισιτήριο εισόδου την Κυριακή γύρω στις 22:40 το βράδυ, πήδηξαν κάποια φράγματα ασφαλείας καθώς κατέβαιναν τις σκάλες από την κορυφή του Πύργου του Άιφελ, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Πυροσβέστες περισυνέλεξαν από το σημείο τους δύο μεθυσμένους τουρίστες. Φαίνεται ότι «παρέμειναν κολλημένοι εκεί λόγω της μεγάλης ποσότητας αλκοόλ που είχαν καταναλώσει», τόνισαν εισαγγελικές αρχές του Παρισιού στο Γαλλικό Πρακτορείο. Οι δύο τουρίστες οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα του 7ου διαμερίσματος της πρωτεύουσας για ανάκριση και η Sete τόνισε ότι πρόκειται να κινηθεί νομικά εναντίον τους.

«Δεν διαπιστώθηκε καμία ζημιά, δεν υπήρξε παράνομη είσοδος σε ιστορικό ή πολιτιστικό χώρο», ανέφερε η εισαγγελία. Ο Πύργος του Άιφελ άνοιξε ξανά για το κοινό περίπου μία ώρα καθυστέρηση, χθες γύρω στις 10 το πρωί.

Αυτή ήταν μια νέα αναστάτωση στην υποδοχή τουριστών στο μνημείο μετά από δύο εκκενώσεις που έγιναν το Σάββατο μετά από δύο ψεύτικες προειδοποιήσεις για τοποθέτηση βομβών. Μια έρευνα έχει ξεκινήσει από το εθνικό κέντρο για την καταπολέμηση του διαδικτυακού μίσους.

Χθες, τρία αστυνομικά τμήματα του Παρισιού έλαβαν ξανά ένα mail που υποδηλώνει την τοποθέτηση βομβών στον Πύργο του Άιφελ, αλλά το Sete, με τη σύμφωνη γνώμη της αστυνομίας, αποφάσισε να μην εκκενώσει το μνημείο.

