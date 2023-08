Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε χώρο ανακύκλωσης - Μήνυμα από το 112

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο.

-

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, σε χώρο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενώ πυκνοί καπνοί, έχουν "πνίξει" την περιοχή.

Η φωτιά, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η Πυροσβεστική ξέσπασε σε χώρο ανακύκλωσης πλησίον της οδού Ελπίδος στον Ασπρόπυργο και στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης πλησίον της οδού Ελπίδος στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 27 #πυροσβέστες με 12 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 15, 2023

Μάλιστα έχει σταλεί και μήνυμα από το 112 στις κοντινές περιοχές ώστε ο κόσμος να κλείσει τα παράθυρά του λόγω αναθυμιάσεων.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Εξελίσσεται πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στην περιοχή του #Ασπροπύργου. Εκλύονται καπνοί.



??Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους



??Κλείστε πόρτες & παράθυρα



Οδηγίες αυτοπροστασίας ?? https://t.co/SQv3cCoLOr@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 15, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Δεκαπενταύγουστος – τορπιλισμός της “Έλλης”: Η “μαύρη” επέτειος

Πόλο: Η Εθνική Εφήβων πρωταθλήτρια Ευρώπης

Φωτιές στη Χαβάη: Ασύλληπτες διαστάσεις παίρνει η καταστροφή (εικόνες)