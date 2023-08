Κοινωνία

Χαλκιδική: Χάθηκε παιδί σε παραλία - Συνελήφθη ο παππούς του

Για ώρα οι λουόμενοι έψαχναν τους γονείς του παιδιού που περιπλανιόταν μόνο του στην παραλία.

Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία Σίβηρης στην Χαλκιδική, όταν ένα παιδάκι περίπου πέντε χρονών ξέφυγε από την επίβλεψη του παππού του με αποτέλεσμα να χαθεί.

Πιο συγκεκριμένα, το πρωϊ της Τρίτης (15/8) ένα ανήλικο παιδί περίπου 5 χρονών, ξέφυγε από την επίβλεψη του παππού του με αποτέλεσμα να χαθεί στην παραλία της Σίβηρης.

Όταν οι λουόμενοι αντιλήφθηκαν ότι το παιδί τριγύριζε μόνο του στην παραλία ειδoποίησαν την αστυνομία και επί μια ώρα έψαχναν τους γονείς του.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τελικά ο μικρός συνοδευόταν από τον παππού του, ο οποίος… κοιμόταν στην ξαπλώστρα. Το “θρίλερ” της αναζήτησης του είχε ευτυχώς αίσια κατάληξη, όμως η αστυνομία κίνησε την διαδικασία του αυτοφώρου για τον παππού.

Πηγή: politic.gr

