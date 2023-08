Υγεία - Περιβάλλον

Φαράγγι της Σαμαριάς: Μάχη δίνει ο ακρωτηριασμένος τουρίστας

Αγωνία για τον Ισπανό που έχασε το πόδι του μετά από κατολίσθηση στο Φαράγγι της Σαμαριάς.

Ώρες αγωνίας για τον 45χρονο Ισπανό που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Χανίων και ο οποίος ακρωτηριάστηκε, καθώς κατά τη διάρκεια της επίσκεψή του στο Φαράγγι της Σαμαριάς, είχε την ατυχία να βρεθεί στο σημείο που κατέπεσε έχοντας αποκολληθεί τμήμα βράχου, μετά από τη σεισμική δόνηση λίγο πριν τις έντεκα το πρωί χθες στα Χανιά, με επίκεντρο 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Σούγιας.

Ο 45χρονος που σύμφωνα με πληροφορίες ακρωτηριάστηκε από το σημείο του άνω μηρού, με την κατάστασή του και λόγω της αιμορραγίας να παρακολουθείται λεπτό προς λεπτό από γιατρούς και νοσηλευτές, μετά το πολύωρο χειρουργείο στο οποίο υπεβλήθη μετά τη μεταφορά του με ελικόπτερο από την Αγία Ρουμέλη, παραμένει σε καταστολή στη ΜΕΘ και διασωληνωμένος.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων κ. Γεώργιο Μπέα, ο οποίος μίλησε στο neakriti.gr, «η κατάσταση του 45χρονου άνδρα είναι σταθερά κρίσιμη. Παραμένει διασωληνωμένος στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων».

Το χρονικό του τραγικού περιστατικού

Υπενθυμίζεται ότι η σεισμική δόνηση των 4,9 Ρίχτερ βρήκε τον άτυχο 45χρονο Ισπανό περίπου στο μέσο του φαραγγιού και για το λόγο αυτό τόσο η προσπάθεια προσέγγισής του, όσο και μεταφοράς του ήταν δύσκολη. Πυροσβέστες, άνδρες της ΕΜΑΚ και εθελοντές τον μετέφεραν στην Αγία Ρουμέλη από όπου ελικόπτερο τον παρέλαβε μεταφέροντας τον το μεσημέρι στο νοσοκομείο, με συντριπτικά τραύματα στο πόδι.

