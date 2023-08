Ο Μπομπ Μενέντεζ στην Ιθάκη (εικόνες)

Life

Την Ιθάκη επέλεξε ο αμερικανός Γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Ξένοιαστες ώρες, σήμερα, για τον γνωστό γερουσιαστή Μπομπ Μεντένεζ στην Ιθάκη. Ο αμερικανός πολιτικός βρέθηκε στο νησί του Ιουνίου μαζί με την σύζυγό του και παρέα φίλων και έκανε σε χαλαρούς ρυθμούς την βόλτα του στην πρωτεύουσα του νησιού, στο Βαθύ, όπως φάινεται και στις φωτογραφίες.

Ο γερουσιαστής Μενέντεζ είναι επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας και έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας, ενώ είναι ως γνωστός πολέμιος της εμπρηστικής ρητορικής και της προκλητικότητας της Τουρκίας.

Να σημειωθεί πως χθες ο αμερικανός γερουσιαστής είχε συνάντηση με τον αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα Τζόρτζ Τσούνη.

