Ρωσία: Ψηφιακό ρούβλι “ασπίδα” στις κυρώσεις

Πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα που εφαρμόζει η Ρωσία σκοπεύοντας στη μείωση των επιπτώσεων από τις διεθνείς κυρώσεις.

Η Ρωσία άρχισε σήμερα τη δοκιμαστική φάση ενός ψηφιακού ρουβλίου που βασίζεται στην τεχνολογία blockchain ελπίζοντας να περιορίσει την επίπτωση των διεθνών κυρώσεων.

"Η VTB έγινε η πρώτη τράπεζα που δοκίμασε με επιτυχία τις συναλλαγές με ψηφιακά ρούβλια στην εφαρμογή της για κινητά", ανέφερε σε ανακοίνωσή της η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας.

Συνολικά, δώδεκα άλλες τράπεζες και 600 ιδιώτες επηρεάζονται επίσης από τη "δοκιμαστική φάση", σχολίασε την περασμένη εβδομάδα η ρωσική κεντρική τράπεζα (BCR).

Επί του παρόντος θα μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές σε 30 σημεία πώλησης που βρίσκονται σε 11 πόλεις της χώρας.

Μακροπρόθεσμα, "οι επιχειρήσεις θα είναι δωρεάν για τους πολίτες και με μια ελάχιστη προμήθεια για τις επιχειρήσεις", διευκρίνισε η BCR στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο δεδηλωμένος στόχος της Μόσχας είναι να κάνει το χρηματοπιστωτικό της σύστημα πιο στεγανό και να περιορίσει την επίπτωση των διεθνών περιορισμών.

Αντίθετα με τα κρυπτονομίσματα, που βασίζονται επίσης στην τεχνολογία blockchain (που επιτρέπει άμεσες συναλλαγές από ένα αποκεντρωμένο σύστημα λογισμικού), το ψηφιακό ρούβλι ανήκει στα CBDC ("ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας", στα αγγλικά), που ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό.

Εκδίδεται απευθείας από τη ρωσική κεντρική τράπεζα (BCR) και αποθηκεύεται σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια. Οι υπηρεσίες ασφαλείας της FSB επιβλέπουν την ασφάλεια του συστήματος.

Παρότι οι αρχές δηλώνουν ότι θέλουν ένα ψηφιακό ρούβλι για να κάνουν τις πληρωμές πιο "ασφαλείς", ορισμένοι παρατηρητές εκτιμούν αντίθετα ότι η εισαγωγή μιας τέτοιας μορφής νομίσματος θα επιτρέψει κυρίως στη ρωσική κυβέρνηση να ελέγχει ακόμη περισσότερο τους πολίτες της.

Καθώς η Ρωσία βρέθηκε αντιμέτωπη με κυρώσεις, ωθήθηκε να αναπτύξει γρήγορα εναλλακτικές λύσεις στο παγκόσμιο σύστημα πληρωμών Swift -- από το οποίο οι τράπεζές της αποκλείστηκαν μεγάλο βαθμό μετά την επίθεση στην Ουκρανία -- ενώ προχώρησε στην αποδολαριοποίηση των συναλλαγών της.

Η Ρωσία γίνεται έτσι η 21η χώρα στον κόσμο που εισέρχεται στη δοκιμαστική φάση για την κυκλοφορία ενός ψηφιακού νομίσματος, σύμφωνα με την καταμέτρηση των ερευνητών από το Ατλαντικό Συμβούλιο. Ένδεκα άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Νιγηρίας, έχουν ήδη εισαγάγει ένα CBDC.

Η Μόσχα ελπίζει το ψηφιακό ρούβλι να επεκταθεί σε όλους τους Ρώσους που θα το ήθελαν "έως το 2025-2027", σύμφωνα με την απάντηση της BCR στο Γαλλικό Πρακτορείο.

