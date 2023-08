Κόσμος

Φωτιά στη Χαβάη: Δράμα χωρίς τέλος στο Μάουι (εικόνες)

Αυξάνεται κάθε μέρα ο αριθμός των θυμάτων από τις φωτιές που έχουν συγκλονίσει τον κόσμο.

Ο απολογισμός των θυμάτων της φοβερής πυρκαγιάς που σχεδόν έσβησε από τον χάρτη πόλη του νησιού Μάουι, στο αρχιπέλαγος της Χαβάης, ξεπέρασε πλέον τους εκατό νεκρούς, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας αυτής των ΗΠΑ, ο Τζος Γκριν, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

«Πλέον έχουν χαθεί 101 ζωές», δήλωσε και πρόσθεσε πως τα συνεργεία έρευνας έχουν μέχρι στιγμής ολοκληρώσει το έργο τους σε κάτι περισσότερο από το ένα τέταρτο της ζώνης επιχειρήσεων.

Προχθές Δευτέρα ο κ. Γκριν δήλωνε πως ο απολογισμός αυτών των πυρκαγιών, των πιο πολύνεκρων εδώ και πάνω από έναν αιώνα στις ΗΠΑ, ενδέχεται να «διπλασιαστεί» τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχαν ακόμη κάπου 1.300 αγνοούμενοι.

Η Λαχάινα, στα δυτικά παράλια του Μάουι, καταστράφηκε σχεδόν όλη από τις φλόγες. Χιλιάδες κτίρια καταστράφηκαν, πολλά μετατράπηκαν σε γκρίζους σωρούς στάχτης.

Η άλλοτε πρωτεύουσα του βασιλείου της Χαβάης, που μέτραγε 12.000 κατοίκους, πλέον μετράει τους νεκρούς της.

Οι αρχές παροτρύνουν τις τελευταίες ημέρες τους συγγενείς αγνοουμένων να κάνουν εξετάσεις DNA, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση των θυμάτων, καθώς πολλά από τα πτώματα που εντοπίζονται είναι αδύνατο να αναγνωριστούν.

