Λαϊκές αγορές: Η λειτουργία τους στις 16 Αυγούστου

Η λειτουργία των λαϊκών αγορών σήμερα, σύμφωνα με την ΠΟΣΠΛΑ.

Κανονικά λειτουργούν οι λαϊκές αγορές, σήμερα, Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023, όπως ανακοίνωσε η Παναττική Ομοσπονδία Πωλητών Λαικών Αγορών ( ΠΟΣΠΛΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΣΠΛΑ, «επαγγελματίες και παραγωγοί πωλητές βρίσκονται και πάλι πίσω από τους πάγκους τους προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές που παραδοσιακά εμπιστεύονται το θεσμό των λαϊκών αγορών αξιοποιώντας στο έπακρο το τρίπτυχο ποιότητα-ποικιλία-τιμή που συνδυάζεται ιδανικά, σε κάθε λαϊκή αγορά».

