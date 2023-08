Κοινωνία

Λέσβος: Διάσωση έντεκα μεταναστών και μια σύλληψη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Λιμενικό συνέλαβε έναν άνδρα που έσκισε με μαχαίρι τη βάρκα που επέβαιναν οι μετανάστες

-

Διάσωση 11 μεταναστών έλαβε χώρα στην θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Αγριλιάς της Λέσβου όταν αναφέρθηκε στις αρχές ότι υπάρχει ημιβυθισμένη βάρκα.

Χθες στις 11.30 το πρωί περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή Αγριλιά νότια του αεροδρομίου της Μυτιλήνης, μία ημιβυθισμένη βάρκα, στην οποία επέβαιναν 11 άτομα.

Το πλήρωμα του σκάφους προέβη στην ασφαλή περισυλλογή και διάσωση 11 ανθρώπων (10 άνδρες και 01 γυναίκα), οι οποίοι μεταφέρθηκαν αρχικά στον λιμένα Μυτιλήνης και στη συνέχεια στο ΚΥΤ του Καρά Τεπέ, όλοι καλά στην υγεία τους.

Το Λιμενικό συνέλαβε έναν άνδρα με την κατηγορία της πρόκλησης ναυαγίου, της έκθεσης ανθρώπων σε κίνδυνο και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς έσκισε με μαχαίρι τη βάρκα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλαμαριά: Βάρκα που έγινε βιβλιοθήκη (εικόνες)

Πολύνεκρη συντριβή αεροπλάνου στη Μαλαισία πάνω σε πολίτες (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Βιντεοσκοπούσε νεαρή εν αγνοία της!