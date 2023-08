Αθλητικά

Σκοποβολή – Κορακάκη: Ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μπήκε «σφήνα» ανάμεσα στις δυο Κινέζες που ανέβηκαν στο βάθρο.

Η Άννα Κορακάκη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 10μ. αεροβόλο πιστόλι του Παγκοσμίου πρωταθλήματος σκοποβολής στο Μπακού με 238,3 βαθμούς.

Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Κινέζα Ραχσίν Γιανγκ (239,8), ενώ στο βάθρο-ως Τρίτη ανέβηκε και η συμπατριώτισσά της Σούε Λι (218,9).

Να σημειωθεί ότι η κορυφαία Ελληνίδα σκοπεύτρια είχε την καλύτερη επίδοση ανάμεσα στις 118 συμμετέχουσες στον προκριματικό.

Εκεί συμμετείχε και η Χριστίνα Μόσχη η οποία ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στην 60η θέση.

