Eurostat: Σε υψηλό οκταετίας οι πτωχευμένες εταιρείες στην ΕΕ

Σύμφωνα με τη Eurostat, το δεύτερο τρίμηνο του 2023, ο αριθμός των δηλώσεων πτώχευσης των επιχειρήσεων της ΕΕ αυξήθηκε για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο

Το υψηλότερο επίπεδο από το 2015 έφτασε ο αριθμός των πτωχευμένων εταιρειών στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το δεύτερο τρίμηνο του 2023, ο αριθμός των δηλώσεων πτώχευσης των επιχειρήσεων της ΕΕ αυξήθηκε για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ο αριθμός των πτωχεύσεων αυξήθηκε κατά 8,4% και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της συλλογής δεδομένων το 2015.

Οι τομείς που επλήγησαν περισσότερο είναι τα καταλύματα και η εστίαση -όπου οι δηλώσεις πτώχευσης αυξήθηκαν κατά 23,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο- ακολουθούμενοι από τις μεταφορές και την αποθήκευση (+15,2%) και την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές δραστηριότητες (+10,1%).

Σε σύγκριση με το προ πανδημίας τέταρτο τρίμηνο του 2019, ο αριθμός των κηρύξεων πτώχευσης το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ήταν υψηλότερος στην πλειονότητα των τομέων της οικονομίας. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στον αριθμό των πτωχεύσεων, σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, καταγράφηκαν στις υπηρεσίες διαμονής και εστίασης (+82,5%) και στις υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης (+56,7%).

Αντίθετα, το δεύτερο τρίμηνο του 2023, υπήρχαν μόνο δύο τομείς της οικονομίας όπου ο αριθμός των κηρύξεων πτώχευσης ήταν χαμηλότερος από ό,τι το προ πανδημίας τέταρτο τρίμηνο του 2019: η βιομηχανία (-11,5%) και οι κατασκευές (-2,7%) .

Όσον αφορά τις εγγραφές νέων επιχειρήσεων, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, μετά από αύξηση 2% το πρώτο τρίμηνο του έτους, αυτές μειώθηκαν ελαφρά κατά 0,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Γενικά, από το 2023, ο αριθμός εγγραφών νέων επιχειρήσεων ήταν υψηλότερος σε σχέση με την περίοδο 2015-2022.

