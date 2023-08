Κόσμος

Κοράνι: Η Σουηδία ανακοίνωσε ότι απέτρεψε τρομοκρατικές επιθέσεις

Η Σουηδία απέτρεψε σχεδιαζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον της, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, στη σκιά της αυξανόμενης έντασης για το κάψιμο αντιτύπων του Κορανίου σε διαδηλώσεις στη σκανδιναβική χώρα.

«Γνωρίζουμε ότι σχεδιαζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν αποφευχθεί», είπε σε συνέντευξη Τύπου ο Κρίστερσον, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η σουηδική υπηρεσία ασφαλείας (SAPO) ανακοίνωσε νωρίτερα πως αυξάνει το επίπεδο απειλής από την τρίτη στην τέταρτη βαθμίδα μιας πενταβάθμιας κλίμακας.

«Η απειλή εναντίον της Σουηδίας έχει σταδιακά αλλάξει και η απειλή επιθέσεων από δράστες στους κόλπους του βίαιου ισλαμισμού έχει αυξηθεί στη διάρκεια του έτους», ανέφερε σε δήλωσή της η υπηρεσία ασφαλείας.

Το κάψιμο των αντιτύπων του Κορανίου έχει προκαλέσει τις οξείες αντιδράσεις των μουσουλμανικών χωρών, μεταξύ αυτών και της Τουρκίας.

Για τρομοκρατικές ενέργειες στη Σουηδία προειδοποιεί το Βρετανικό ΥΠΕΞ

Τον κίνδυνο για τρομοκρατικές ενέργειες στη Σουηδία, ελλοχεύουν τα πρόσφατα περιστατικά καύσεων του Κορανίου, όπως προειδοποιεί η διπλωματία της Βρετανίας τους πολίτες που επισκέπτονται τη σκανδιναβική χώρα.

Ειδικότερα, σε επικαιροποιημένη ταξιδιωτική οδηγία που εκδόθηκε την Κυριακή (13/8) επισημαίνεται πως οι σουηδικές αρχές κατάφεραν να αποτρέψουν επιθέσεις και συνέλαβαν υπόπτους.

«Πρέπει να επαγρυπνείτε το τρέχον διάστημα», σημείωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας τονίζοντας πως «τρομοκράτες είναι πολύ πιθανό να προσπαθήσουν να διαπράξουν επιθέσεις στη Σουηδία».

Σε ανακοίνωσή του με την οποία κατέγραψε την επικαιροποιημένη οδηγία του βρετανικού ΥΠΕΞ, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της Σουηδίας, Χένρικ Λάντερχολμ, επιβεβαίωσε το αυξημένο επίπεδο απειλής για τη χώρα μετά τις καύσεις αντιτύπων του Κορανίου.

Εξήγησε πως η έφοδος στη σουηδική πρεσβεία στο Ιράκ τη 19η Ιουλίου, η απόπειρα επίθεσης στη σουηδική πρεσβεία στον Λίβανο την 9η Αυγούστου και η επίθεση με όπλο εναντίον υπαλλήλου σουηδικού προξενείου στην Τουρκία την 1η Αυγούστου τεκμηριώνουν την εκτίμηση.

Παράλληλα, η διπλωματία των ΗΠΑ προειδοποίησε επίσης πως είναι πιθανόν να διαπραχθούν τρομοκρατικές ενέργειες στη Σουηδία στην πρόσφατη ταξιδιωτική οδηγία της, τον Ιούλιο.





