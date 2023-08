Κόσμος

Κύπρος – Νεκρή Ζώνη: Καταγγελία του ΟΗΕ για επεισόδιο με Τουρκοκύπριους

Η ανακοίνωση του ΟΗΕ για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην ουδέτερη ζώνη.

Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) καταδικάζει επιθέσεις εναντίον των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ και τις καταστροφές οχημάτων του ΟΗΕ από προσωπικό του κατοχικού καθεστώτος σήμερα το πρωί στην περιοχή της νεκρής ζώνης στην Πύλα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της UNFICYP, το συμβάν έλαβε χώρα εντός της ουδέτερης ζώνης κοντά στην Πύλα καθώς οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ εμπόδισαν μη εξουσιοδοτημένες κατασκευαστικές εργασίες του κατοχικού καθεστώτος στην περιοχή.

«Οι απειλές για την ασφάλεια των κυανόκρανων του ΟΗΕ και οι ζημιές σε περιουσίες του ΟΗΕ είναι απαράδεκτες και συνιστούν σοβαρό έγκλημα βάσει του διεθνούς δικαίου, το οποίο θα διώκεται στο μέγιστο βαθμό από το νόμο», προσθέτει.

Η UNFICYP καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά να σεβαστεί την εξουσιοδοτημένη Αρχή της αποστολής εντός της ουδέτερης ζώνης του ΟΗΕ, να αποφύγει οποιαδήποτε ενέργεια ενδέχεται να κλιμακώσει τις εντάσεις περαιτέρω και να αποσύρει άμεσα όλο το προσωπικό και τους μηχανισμούς από την ουδέτερη ζώνη του ΟΗΕ.

Σημειώνει ότι, «η αποστολή παρακολουθεί στενά την κατάσταση και παραμένει αφοσιωμένη στην εξασφάλιση ηρεμίας και σταθερότητας στην περιοχή».

Χθες, η UNFICYP με ανακοίνωσή της , προειδοποίησε την Τουρκοκυπριακή πλευρά για μη εξουσιοδοτημένες κατασκευαστικές εργασίες μέσα στη νεκρή ζώνη κοντά στην Πύλα.

