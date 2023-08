Οικονομία

Κατάληψη αιγιαλού: Νέες συλλήψεις σε Πάρο, Μύκονο και Ρόδο

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στα νησιά του Αιγαίου. Οι νέες παραβάσεις που διαπιστώθηκαν.

-

Στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις αστυνομικές υπηρεσίες του Νοτίου Αιγαίου για την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά στη χρήση αιγιαλού, χθες Πέμπτη 17 Αυγούστου, σε Μύκονο, Πάρο και Ρόδο, συνελήφθησαν από κλιμάκια ελέγχων είκοσι δύο άτομα, ως ιδιοκτήτες-υπεύθυνοι-νόμιμοι εκπρόσωποι καταστημάτων, για τους οποίους διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν τις ισχύουσες διατάξεις.

Συγκεκριμένα, οι διαπιστωθείσες παραβάσεις αφορούσαν στην κατάληψη αιγιαλού με ομπρελοκαθίσματα χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή, χρήση χώρου που εμπίπτει σε προστατευτικές διατάξεις της αρχαιολογίας και παρεμπόδιση πρόσβασης στη θάλασσα μέσω τοποθέτησης ομπρελοκαθισμάτων σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από την ακτογραμμή.

Αναλυτικά συνελήφθησαν:

Στη Μύκονο

Νόμιμος εκπρόσωπος επιχείρησης και ακόμη 17 άτομα, τα οποία προέβαιναν σε εργασίες εγκατάστασης μεταλλικής κατασκευής-εξέδρας καταλαμβάνοντας 380 τ.μ. τμήματος ζώνης αιγιαλού-παραλίας χωρίς άδεια.

Προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο οποίος είχε τοποθετήσει σε τμήμα αιγιαλού 16 σετ ομπρελοκαθισμάτων, 16 ξύλινες κατασκευές με 4 ξαπλώστρες σε κάθε μία από αυτές, καταλαμβάνοντας χώρο περίπου 300 τ.μ. χωρίς άδεια.

Στην Πάρο

Ιδιοκτήτης επιχείρησης που είχε τοποθετήσει 206 σετ ομπρέλες-ανάκλινδρα καταλαμβάνοντας τμήμα χώρου αιγιαλού και παραλίας χωρίς άδεια.

Προσωρινά υπεύθυνος τουριστικού καταλύματος που είχε εναποθέσει 12 ομπρέλες και 24 ανάκλινδρα και είχε εγκαταστήσει φράκτη μήκους 5 μέτρων και ξύλινο κιόσκι εντός αιγιαλού και παραλίας χωρίς άδεια.

Στη Ρόδο

Προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που είχε τοποθετήσει 136 ομπρέλες και 272 ξαπλώστρες, από τις οποίες 20 ομπρέλες και 40 ξαπλώστρες βρίσκονταν σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από την ακτογραμμή εμποδίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα. Επίσης, στον χώρο είχαν αναπτυχθεί 220 τραπεζοκαθίσματα και υπήρχαν σταθερές ξύλινες κατασκευές, χωρίς έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας Αρχαιολογίας και άδεια χρήσης του αιγιαλού.

