UEFA: Η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη

Η θέση της Ελλάδας στο βαθμολογικό πίνακα της UEFA μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ.

Η πρόκριση του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ στα Play offs του Europa League και του Conference League αντίστοιχα δίνουν μεγάλη βαθμολογική ανάσα στην Ελλάδα.

Η χώρα μας βρίσκεται στην 19η θέση και συνεχίζει να ελπίζει για μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών. Με δεδομένο το εντυπωσιακό ξεκίνημα των ελληνικών ομάδων, όπου έχουμε συγκεντρώσει 2100 βαθμούς και ήδη τρεις έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή τους σε ομίλους, το μέλλον είναι ευοίωνο.

Η Ελλάδα έχει 22.225 βαθμούς 200 παραπάνω από την Κροατία και βρίσκεται στην 19η θέση. Στην 18η θέση βρίσκεται η Τσεχία με 24050 βαθμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την σεζόν 2022/2023 οι Ελληνικές ομάδες είχαν συγκεντρώσει 2125, δηλαδή 25 βαθμούς περισσότερους από ότι φέτος.

