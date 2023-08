Υγεία - Περιβάλλον

Χανιά: Λαγοκέφαλος επιτέθηκε σε λουόμενη

Ο πανικός της γυναίκας όταν ένιωσε το δάγκωμα την ώρα που κολυμπούσε και αντίκρισε το τοξικό ψάρι.

Την προσοχή των πολιτών και των λουόμενων εφιστά μια Χανιώτισσα η οποία ενώ έκανε μπάνιο στο Μαράθι ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, δέχθηκε επίθεση από λαγοκέφαλο.

Όπως υποστηρίζει η ίδια στο zarpanews.gr, κολυμπούσε αρκετά βαθιά, όταν ένιωσε ένα δάγκωμα στην περιοχή του γλουτού, πάνω από το μαγιό. Εκείνη τη στιγμή, είδε ότι την είχε δαγκώσει ένα μεγάλο ψάρι το οποίο αναγνώρισε και κατάλαβε πως πρόκειται για λαγοκέφαλο, αφού είδε τα δόντια του.

Όπως τονίζει, από το δάγκωμα έχει δημιουργηθεί στο σημείο μια μεγάλη μελανιά, χωρίς όμως η ίδια να αντιμετωπίζει άλλο πρόβλημα λόγω της τοξικότητας του ψαριού.

Η Χανιώτισσα ενημέρωσε επιχειρηματίες στην περιοχή, προκειμένου να προειδοποιούν τους πολίτες, ώστε να είναι περισσότερο προσεκτικοί όταν κολυμπούν για να αποφευχθούν στο μέλλον αντίστοιχα περιστατικά.

Η γυναίκα δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, ενώ επικοινώνησε και με γνωστό της που είναι ψαράς, ο οποίος την ενημέρωσε πως, το γεγονός ότι το δάγκωμα ήταν πάνω από το μαγιό, αποδείχθηκε σωτήριο για την ίδια, αφού δεν της δημιούργησε μεγαλύτερο πρόβλημα.

