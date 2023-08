Life

Μπομπ Ντίλαν: Πωλητήριο στη βίλα του στα Χάιλαντς της Σκωτίας

Το Aultmore House, είναι μια ιστορική έπαυλη και βρίσκεται στο χωριό Nethy Bridge στο Cairngorm National Park.

Το Aultmore House, μια ιστορική έπαυλη της οποίας ιδιοκτήτης ήταν για πάνω από 10 χρόνια ο Μπομπ Ντίλαν, προσφέρεται να αλλάξει ιδιοκτήτη αντί 3 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας.

Ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός αγόρασε την έπαυλη - βρίσκεται στο χωριό Nethy Bridge στο Cairngorm National Park στη Σκωτία - μαζί με τον μικρότερο αδελφό του, τον David Zimmerman το 2006 αντί 2,2 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας, αλλά δεν την επισκέφθηκε αφότου ενέσκηψε η πανδημία.

«Έως πριν την Covid, ο Μπομπ και ο αδελφός του συνήθως κάθε χρόνο θα πήγαιναν εκεί για λίγες εβδομάδες. Την αγόρασαν επειδή είναι εντυπωσιακά όμορφη, και το πιο σημαντικό, πολύ, πολύ απομονωμένη», είπε, μιλώντας στο BBC, ο Tom Stewart-Moore από την εταιρεία Knight Frank που διαχειρίζεται την πώληση.

