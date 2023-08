Αθλητικά

ΑΕΚ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ: Έτοιμη να “σφραγίσει” την πρόκριση η Ένωση

Η πρώτη ευρωπαϊκή βραδιά της ΑΕΚ στο νεόκτιστο γήπεδο της, θα γίνει σε βαρύ κλίμα λόγω της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσουρή.

Την πρώτη της ευρωπαϊκή βραδιά στο νεόκτιστο γήπεδο ετοιμάζεται να ζήσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται σήμερα την Ντιναμό Ζάγκρεμπ στην ρεβάνς του 2-1 της Κροατίας.

Με το προβάδισμα του πρώτου αγώνα οι παίκτες του Αλμέιδα ευελπιστούν ότι θα σφραγίσουν την πρόκριση και θα συμμετάσχουν στα play offs του champions league.

Όπως είναι φυσικό το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς η τραγωδία με τον θάνατο του 29χρονου Μιχάλη από τα θλιβερά επεισόδια είναι μεγάλη. Η αστυνομία έχει πάρει δρακόντεια μέτρα προκειμένου να κυλήσουν όλα ομαλά.

Στα αγωνιστικά, η ΑΕΚ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς ο Γκατσίνοβιτς τέθηκε στη διάθεση του Αλμέιδα.

