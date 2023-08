Κοινωνία

Χαλκίδα: Σοκ με νεκρό άλογο που βασανίστηκε πριν πεθάνει

Αλυσίδα και σχοινί ήταν περασμένα στο λαιμό και το στόμα του ζώου, που ήταν δεμένο σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού, δίπλα σε καταλύματα Ρομά.

Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση του αλόγου που βρέθηκε νεκρό στη Χαλκίδα, με εμφανή σημάδια βασανισμού.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της Παρασκευής, μετά από τηλεφώνημα στο Α.Τ Χαλκίδας από πολίτες που ενημέρωναν για το σοκαριστικό θέαμα που αντίκριζαν, με το άλογο να κείτεται νεκρό στην οδό Γοργοποτάμου, στη θέση Χαραυγή, δίπλα από πρόχειρο κατάλυμα Ρομά.

Οι αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο διαπίστωσαν πως το άλογο είχε υποστεί φρικτά βασανιστήρια πριν αφήσει την τελευταία του πνοή στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Μετά από καταγγελία στην Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας από το Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άγνωστου δράστη ιδιοκτήτη αλόγου διότι 18 Αυγούστου 2023 και ώρα 20:00 όπως διαπιστώθηκε και από αστυνομικούς, άλογο βρέθηκε νεκρό στο οδόστρωμα πλησίον πρόχειρων καταλυμάτων ημεδαπών – Ρομά – τα οποία απουσίαζαν από το σημείο.

Επιπλέον, αλυσίδα και σχοινί ήταν τυλιγμένο στο στόμα και στο λαιμό του αλόγου και το συγκρατούσαν δεμένο σε στύλο ηλεκτροφωτισμού ενώ δίπλα στον νεκρό άλογο υπήρχαν κόπρανα και ποσότητα αίματος. Άγνωστος ιδιοκτήτης του αλόγου αναζητείται.

