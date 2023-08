Υγεία - Περιβάλλον

Γέννησε παιδί με αναπηρία 80% - Έκανε αγωγή για ιατρικό λάθος

Αγωγή για ιατρική αμέλεια εις βάρος του Γενικού Νοσοκομείου, γυναικολόγος του οποίου παρακολουθούσε την εγκυμονούσα μέχρι τον τοκετό, κατέθεσαν η μητέρα και ο πατέρας του νεογέννητου.

Για την 28η Σεπτεμβρίου 2023 έχει προγραμματιστεί η συζήτηση αγωγής που άσκησε ένα ανδρόγυνο, κάτοικοι ακριτικού νησιού των Δωδεκανήσων κατά του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, διεκδικώντας αποζημιώσεις από αδικοπραξία και συγκεκριμένα για ιατρική αμέλεια που οδήγησε στην γέννηση του δεύτερου παιδιού τους με σύνδρομο που το έχει καταστήσει ανάπηρο σε ποσοστό 80%!

Το ιστορικό της ένδικης διαφοράς έχει ως εξής:

Τον Απρίλιο του έτους 2015, η πρώτη κατέστη για δεύτερη φορά έγκυος και επισκέφθηκε αρχικά γυναικολόγο στο ιδιωτικό του ιατρείο στη Ρόδο, ο οποίος είχε αναλάβει και την παρακολούθηση της πρώτης κυήσεως.

Υπεβλήθη σε υπερηχογραφικό έλεγχο, μετά το πέρας του οποίου επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη και όρισε ως πιθανή ημερομηνία τοκετού την 21-12-2015.

Την 18-05-2015 επισκέφθηκε με τον σύζυγό της το εναγόμενο Νοσοκομείο, όπου γυναικολόγος ανέλαβε την παρακολούθηση της κυήσεως.

Αφού την διαβεβαίωσε ότι όλα εξελίσσονταν ομαλά της ζήτησε να επανέλθει την 12-06-2015, οπότε μετά τη διενέργεια υπερηχογραφικού ελέγχου τους ενημέρωσε ότι σύμφωνα με την νέα μέτρηση η πιθανή ημερομηνία τοκετού ήταν η 13-12-2015, καθώς και ότι «το έμβρυο είχε μεγαλώσει πολύ, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διενέργεια μέτρησης της αυχενικής διαφάνειας», μιας εξέτασης απαραίτητης κατά τον προγεννητικό έλεγχο.

Με την εξέταση αυτή μπορούν να διαγνωσθούν σοβαρές γενετικές ανωμαλίες του εμβρύου και κατ’ επέκταση να προσδιοριστεί εγκαίρως και με ασφάλεια κατά πόσο το έμβρυο είναι υγιές.

Γνωρίζοντας την αναγκαιότητα της εξέτασης αυτής, ανησύχησε και εξέφρασε τους φόβους της για την αδυναμία εκτελέσεώς της. Όπως διατείνεται η μητέρα ο ιατρός την καθησύχασε και την διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα, δεδομένου ότι βρισκόταν σε νεαρή ηλικία και ότι οι δύο εγκυμοσύνες της δεν απείχαν μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ τους.

Την 22-08-2015 στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου υπεβλήθη σε υπερηχογράφημα β’ επιπέδου, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο υπερηχογράφημα για τη διάγνωση των προγεννητικών ανωμαλιών του εμβρύου και κατά τη διενέργεια του οποίου γίνεται λεπτομερής εξέταση της ανατομίας του.

Ο γυναικολόγος ο οποίος διενήργησε τον εν λόγω υπερηχογραφικό έλεγχο, την διαβεβαίωσε προφορικά ότι όλα έβαιναν ομαλά και ότι κυοφορούσε ένα υγιές άρρεν τέκνο με φυσιολογική ανάπτυξη, χωρίς να παραδώσει εγγράφως το αποτέλεσμα του υπερηχογραφικού ελέγχου.

Αφού ελάμβανε διαβεβαιώσεις ότι όλα έβαιναν καλώς και σε άλλες εξετάσεις την 29-11-2015, εισήχθη στις εγκαταστάσεις του εναγομένου, με αιτία εισόδου «τοκετός με εκλεκτική καισαρική τομή», όπου μετά από την διενέργεια εξετάσεων, την επομένη 30-11-2015 υπεβλήθη σε επέμβαση καισαρικής τομής και στη συνέχεια έλαβε χώρα ανάνηψη του νεογνού με ambu λόγω νωθρότητας και κυάνωσης και τέθηκε σε hood (θερμοκοιτίδα) με οξυγόνο.

Στις ερωτήσεις της για το πού βρισκόταν το βρέφος και εάν όλα είχαν εξελιχθεί ομαλά, όπως τονίζει, της απαντούσαν ότι είχε τοποθετηθεί σε θερμοκοιτίδα όπου θα έπρεπε να παραμείνει για λίγο χρονικό διάστημα, με το αιτιολογικό ότι είχε «ενεργηθεί εντός της κοιλίας μου και είχε καταπιεί τα διαρρέοντα υγρά».

Την επόμενη ημέρα, οπότε και της επετράπη να το δει, ενώ συνέχιζε να βρίσκεται στη θερμοκοιτίδα, αντελήφθη μορφολογική ανωμαλία στα άνω και κάτω άκρα.

Στο ερώτημά της στο νοσηλευτικό προσωπικό τι συνέβαινε, την ενημέρωσαν ότι «πολλά παιδάκια γεννιούνται έτσι», ότι το παιδί είχε γεννηθεί «εξαδάκτυλο» και ότι «τα δακτυλάκια των ποδιών του ήταν ενωμένα».

Το βράδυ της ίδιας ημέρας παρατήρησαν ασυμμετρία των ώτων, ότι ο αντίχειρας του αριστερού άνω άκρου ήταν αφύσικα στραβός και ότι τα μάτια του δεν είχαν το ίδιο μέγεθος.

Στο Νοσοκομείο Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», όπου υπεβλήθη σε μια σειρά εξετάσεων και τελικώς διεγνώσθη ότι το παιδί τους πάσχει από το σύνδρομο rubinstein –taybi, μια γενετική συστηματική διαταραχή που επηρεάζει πολλά συστήματα των οργάνων του σώματος και παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό 80%. Έχει την κλινική εικόνα παιδιού με ψυχοκινητική και νοητική καθυστέρηση και χρειάζεται ειδική υποστήριξη από μια ομάδα αποκατάστασης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Χρήζει εντατικής βοήθειας από φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και από εξειδικευμένους στην ειδική αγωγή επαγγελματίες υγείας, ενώ κρίνεται αναγκαίο να υποβληθεί σε μια σειρά χειρουργικών επεμβάσεων για την κρυψορχία, τον εγκέφαλο, τον διαχωρισμό των δαχτύλων.

Πηγή: dimokratiki.gr





