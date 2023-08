Πολιτική

Κατεχόμενα - Τσελίκ: Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο είναι απαράδεκτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη επίσημη αντίδραση της Άγκυρας στον ορυμαγδό επικρίσεων και καταδίκης της επίθεσης Τουρκοκυπρίων σε κυανόκρανους. Φόβοι για επέκταση της κατοχικής γραμμής στην Νεκρή Ζώνη.

-

Την επίσημη άποψη της Άγκυρας ότι η κατασκευή του δρόμου από το κατεχόμενο χωριό Άρσος προς το δικοινοτικό χωριό Πύλα, στη Νεκρή Ζώνη της Κύπρου έχει ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ.

Στην ανάρτησή του ο Ομέρ Τσελίκ αναφέρει:

«Ο δρόμος μεταξύ Πύλας και Άρσους, ο οποίος κατασκευάζεται για να διευκολύνει την πρόσβαση των Τουρκοκυπρίων στα εδάφη τους στην Πύλα, έχει ανθρωπιστικό σκοπό. Τουναντίον, η στάση της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο έναντι των έργων κατασκευής του δρόμου Πύλας – Άρσους είναι απαράδεκτη και εξαιρετικά λανθασμένη. Η εν λόγω στάση της Ειρηνευτικής Δύναμης, η οποία αποσκοπεί στην ικανοποίηση της “Ελληνοκυπριακής Διοίκησης”, έχει βλάψει την παρουσία και την αξιοπιστία της στην Κύπρο».

Εν τω μεταξύ, την έντονη καταδίκη τους για τις παράνομες μεθοδεύσεις των Κατεχομένων στην Κύπρο εκφράζουν ΟΗΕ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ Λευκωσία και Αθήνα παρακολουθούν στενά τις κινήσεις των Τουρκοκυπρίων και έχουν ήδη ενημερώσει εκτενώς συμμάχους και εταίρους για την απόπειρα του Ψευδοκράτους να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα επί του εδάφους.

Νέο βίντεο που έρχεται στην δημοσιότητα έχει καταγράψει την συντονισμένη επίθεση Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι απωθούν τους κυανόκρανους του ΟΗΕ, την ώρα που μπουλντόζα επιχειρεί να αφαιρέσει το συρματόπλεγμα, στην απόπειρα διάνοιξης δρόμου εντός της Νεκρής Ζώνης, εδάφους που έχει παραχωρηθεί από την Κύπρο στον ΟΗΕ για την ανάπτυξη της δύναμης των κυανόκρανων,.

Οι ΗΠΑ καταδίκασαν έντονα τις μεθοδεύσεις των τουρκικών αρχών. Μάλιστα ο πανίσχυρος πρόεδρος της Επιτροπής Σχέσεων της Γερουσίας, Μπομπ Μενέντεζ, καυτηρίασε τις παράνομες ενέργειες του ψευδοκράτους, αναφέροντας ότι «Η επίθεση στο προσωπικό του ΟΗΕ είναι απαράδεκτη και εγκληματική σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Οι τουρκοκυπριακές δυνάμεις πρέπει να αναλάβουν αμέσως την ευθύνη και να σταματήσουν τυχόν περαιτέρω ενέργειες που κλιμακώνουν την κατάσταση και θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τις ζωές των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ αλλά και τη συνολική σταθερότητα στο νησί».

Η ανησυχία της Ουάσιγκτον αποτυπώνεται και στην ταξιδιωτική οδηγία, που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όπου αναφέρεται πως «λόγω της κλιμάκωσης των γεγονότων στην περιοχή της Πύλας, η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία ενθαρρύνει σθεναρά τους πολίτες των ΗΠΑ να επανεξετάσουν τυχόν σχέδια να ταξιδέψουν στα κατεχόμενα αυτό το Σαββατοκύριακο ή μέχρι την αποκλιμάκωση της κατάστασης».

Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή, προκειμένου να συντονίσουν τα επόμενα βήματα τους, με τος κυβερνητικούς εκπροσώπους Ελλάδας και Κύπρου να δηλώνουν ότι οι δύο χώρες δεν θα ανεχθούν τέτοιες συμπεριφορές και ότι είναι κοινός στόχος «Μέσα από τη διπλωματική οδό, μέσα από όλα τα διπλωματικά μέσα που έχουμε στη διάθεση μας να αποτρέψουμε αυτή τη νέα παραβίαση του status quo».

Τα Ηνωμένα Έθνη καταδικάζουν απερίφραστα τις επιθέσεις των Τουρκοκυπρίων, με τον εκπρόσωπο του Αντόνιο Γκουτέρες να αναφέρει ότι «η ειρηνευτική δύναμη επισημαίνει ότι οι απειλές κατά της ασφάλειας των κυανόκρανων και οι ζημιές κατά της ιδιοκτησίας της αποστολής είναι απαράδεκτες και αποτελούν σοβαρό έγκλημα για το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο και θα διωχθεί με κάθε αυστηρότητα. Η ειρηνευτική δύναμη καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά να σεβαστεί την εξουσιοδότηση και την αποστολή της εντός της ουδέτερης ζώνης, να απέχει από κάθε ενέργεια, που θα μπορούσε να κλιμακώσει την ένταση, και να αποσύρει άμεσα προσωπικό και οχήματα τους από την ουδέτερη ζώνη».

Έντονη είναι και η αποδοκιμασία από την ΕΕ, με την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν να αναφέρει ότι «Οι απειλές και οι επιθέσεις κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ είναι απαράδεκτες. Η ΕΕ καλεί επίσης την τουρκοκυπριακή πλευρά να σεβαστεί την εντολή της αποστολής του ΟΗΕ στη νεκρή ζώνη και να απέχει από ενέργειες που κλιμακώνουν τις εντάσεις».

Την ίδια ώρα, οι Αρχές στα Κατεχόμενα εξακολουθούν να προκαλούν επιμένοντας στην ολοκλήρωση του έργου. Προκλητικός είναι και ο Τσαγατάι Κιλίτς, διπλωματικός σύμβουλος του Ταγίπ Ερντογάν, που αναμασά την τουρκική προπαγάνδα χρεώνοντας σφάλμα στους Ευρωπαίους σχετικά με την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, λέγοντας «Λέμε κάτι πολύ ξεκάθαρο εδώ. Αυτό δεν είναι ένα στρατιωτικό σχέδιο. Αυτό είναι ένα ανθρωπιστικό σχέδιο. Ήταν μεγάλο λάθος να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Ελληνοκύπριοι εκπροσωπώντας ολόκληρο το νησί».

Η αιφνίδια κλιμάκωση δυσχεραίνει την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό. Η Κύπρος παραμένει 49 χρόνια μετά την εισβολή, η μόνη διαιρεμένη χώρα της ΕΕ.





Διεθνολόγοι: έντονος κίνδυνος για επέκταση της κατοχικής γραμμής

Ως απόπειρα δημιουργίας νέων τετελεσμένων εντός της νεκρής ζώνης, αξιολογούν τις πράξεις των Τουρκοκυπρίων αρκετοί διεθνολόγοι, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για περαιτέρω διείσδυση των κατοχικών δυνάμεων στη πράσινη γραμμή.

Οι Τουρκοκυπριακές Αρχές στη λογική δημιουργίας τετελεσμένων προκαλούν εκ νέου και στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, επιτάσσοντας δημόσια γη που ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Προετοιμάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, το έδαφος για κατασκευή μαρίνας, με σκοπό τον ελλιμενισμό πολυτελών σκαφών. Οι εξαγγελίες του ψευδοκράτους για εποικισμό των Βαρωσίων δρομολογούνται ήδη από το 2020. Την ίδια ώρα, η κυπριακή κυβέρνηση προχωρά σε διαβήματα προς την ειρηνευτική δύναμη που βρίσκεται στην Κύπρο για την αποτροπή αυτής της εξέλιξης, που θα επεκτείνει τον έλεγχο των τ/κ στα κατεχόμενα, έχοντας ως όπλο τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Δείτε τι δήλωσαν στον ΑΝΤ1 ο Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, Διεθνολόγος - Καθηγητής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Κώστας Λάβδας, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστήμιου:

Αμερικανοί βουλευτές: Να απομακρυνθούν άμεσα οι Τούρκοι από τη νεκρή ζώνη

Την έντονη καταδίκη των ηγετικών στελεχών της ομάδας ελληνικών υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Hellenic Caucus) προκάλεσε η επίθεση που δέχτηκε η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στη Κύπρο εντός της νεκρής ζώνης από Τουρκοκυπρίους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΟΥΝΦΙΚΥΠ, το κλιμάκιο του ΟΗΕ δέχτηκε επίθεση όταν προσπάθησε να παρεμποδίσει μη εξουσιοδοτημένες οικοδομικές εργασίες στην περιοχή Πύλα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση ορισμένων Αμερικανών νομοθετών, οι οποίοι με παρέμβαση τους καλούν τη τουρκική πλευρά να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια περαιτέρω κλιμάκωσης. Την ανακοίνωση υπογράφουν οι βουλευτές Γκας Μπιλιράκης, Κρις Πάπας, Νικόλ Μαλλιωτάκη και Ντίνα Τίτους.

Η ανακοίνωση των βουλευτών για το περιστατικό στη Πύλα

«Καταδικάζουμε σθεναρά τις επιθέσεις σήμερα το πρωί σε ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ και τις ζημιές σε οχήματα του ΟΗΕ εντός της ελεγχόμενης από τον ΟΗΕ ουδέτερη ζώνη στην Κύπρο από τουρκικές δυνάμεις. Οι απειλές για την ασφάλεια των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ και οι ζημιές στον εξοπλισμό και στις υποδομές του ΟΗΕ είναι εντελώς απαράδεκτες και υπονομεύουν την ικανότητα του ΟΗΕ να εκπληρώσει την ειρηνευτική εντολή του, γεγονός που θα μπορούσε να απειλήσει τις προοπτικές επανένωσης και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι τουρκικές αρχές πρέπει να σεβαστούν την εντολή της αποστολής εντός της νεκρής ζώνης του ΟΗΕ, να απέχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν περαιτέρω την ένταση και να αποσύρουν αμέσως όλο το προσωπικό και τα μηχανήματα από την νεκρή ζώνη του ΟΗΕ.

Σαράντα εννέα χρόνια μετά την παράνομη εισβολή και κατοχή της Τουρκίας στην Κύπρο, το αδικαιολόγητο και παράνομο τουρκικό κατοχικό καθεστώς συνεχίζει να κλιμακώνει τις εντάσεις και να αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την απόδοση δικαιοσύνης για την Κύπρο και να ζητούμε την άμεση απομάκρυνση των τουρκικών στρατευμάτων, την επιστροφή της περιουσίας στους νόμιμους ιδιοκτήτες της και την επανένωση της Κύπρου».

Ειδήσεις σήμερα:

Γέννησε παιδί με αναπηρία 80% - Έκανε αγωγή για ιατρικό λάθος

Τροχαίο - Απάτη: Είπαν σε ανήλικη ότι η μάνα της σκότωσε παιδί, για να αρπάξουν τιμαλφή

Κρήτη - Ενδοοικογενειακή βία: 19χρονη μαχαίρωσε ξάδερφο που της επιτέθηκε