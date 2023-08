Πολιτική

Κύπρος: Ο Γκουτέρες καταδίκασε την επίθεση Τουρκοκυπρίων σε κυανόκρανους

Ο ΓΓ του ΟΗΕ έκανε λόγο για «απαράδεκτη» επίθεση Τουρκοκυπρίων εναντίον κυανόκρανων, που «μπορεί να αποτελούν σοβαρά εγκλήματα δυνάμει του διεθνούς δικαίου».

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες «καταδίκασε» χθες Παρασκευή την «απαράδεκτη» επίθεση Τουρκοκυπρίων εναντίον κυανόκρανων, που «μπορεί να αποτελούν σοβαρά εγκλήματα δυνάμει του διεθνούς δικαίου», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα στη Νέα Υόρκη από τον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ «καταδικάζει την επίθεση» που έγινε χθες «από τουρκοκυπριακό προσωπικό ασφαλείας» και είχε αποτέλεσμα να υπάρξουν «τραυματισμοί» κυανόκρανων της UNFICYP, στη νεκρή ζώνη κοντά στην Πύλα, αναφέρει το κείμενο.

Οι κυανόκρανοι «εμπόδιζαν μη εγκεκριμένη οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή, όπως προβλέπει η εντολή τους», προστίθεται.

Ο κ. Γκουτέρες «τονίζει πως οι απειλές για την ασφάλεια των κυανόκρανων του ΟΗΕ και οι ζημιές σε ιδιοκτησία του ΟΗΕ είναι απαράδεκτες και μπορεί να αποτελούν σοβαρά εγκλήματα δυνάμει του διεθνούς δικαίου», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά να «σέβεται» την εξουσία της UNFICYP και να αποσύρει «αμέσως» το προσωπικό και τα μηχανήματά της «από την ουδέτερη ζώνη».

Τα μέλη της UNFICYP που δέχθηκαν επίθεση από τουρκοκύπριους αστυνομικούς ήταν Βρετανοί και Σλοβάκοι κυανόκρανοι.

Το επεισόδιο καταδίκασαν η ΕΕ, καθώς και η Βρετανία, οι ΗΠΑ και η Γαλλία, που εξέφρασαν με κοινή ανακοίνωσή τους «ανησυχία» για τα αυθαίρετα έργα.

Η Γαλλίδα ΥΠΕΞ Κατρίν Κολονά εξέφρασε την «έντονη ανησυχία» του Παρισιού κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής της με τον τούρκο ομόλογό της Χακάν Φιντάν.

Δείτε το βίντεο του sigmalive από την στιγμή της επίθεσης των Τουρκοκυπρίων στους κυανόκρανους.

