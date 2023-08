Κόσμος

Φωτιά στην Τενερίφη: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν (εικόνες)

Μαίνονται οι μεγάλες πυρκαγιές στην τουριστική περιοχή της Τενερίφης.

Περίπου 26.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους καθώς τεράστια πυρκαγιά στο ισπανικό τουριστικό νησί Τενερίφη εξακολουθεί να μαίνεται από την Τρίτη, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες διάσωσης.

"Σύμφωνα με προσωρινούς υπολογισμούς, περισσότεροι από 26.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί", ανέφεραν σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) οι υπηρεσίες διάσωσης.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε σε ορεινή περιοχή του βορειοανατολικού τμήματος του νησιού, επεκτάθηκε στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων μετεωρολογικών συνθηκών, με ισχυρούς ανέμους και θερμοκρασίες μεγαλύτερες των αναμενομένων.

"Είναι η πιο περίπλοκη" των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών για το αρχιπέλαγος των Καναρίων, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι αρχές είχαν κάνει λόγο χθες, Παρασκευή, το βράδυ, για περίπου 4.500 ανθρώπους που είχαν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους αφότου ξέσπασε η πυρκαγιά. Όμως σήμερα το πρωί, άλλοι πέντε δήμοι εκκενώθηκαν στη ζώνη αυτή.

Ο επικεφαλής των δασικών υπηρεσιών, Πέδρο Μαρτίνεθ, δήλωσε σήμερα το μεσημέρι στους δημοσιογράφους πως η περίμετρος της πυρκαγιάς "σχεδόν σίγουρα αυξήθηκε πολύ" στη διάρκεια της νύχτας και πως "κατεβαίνει σταθερά" το βουνό στην περιοχή Σάντα Ούρσουλα (βορειοανατολικά).

