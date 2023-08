Champions League: Η ΑΕΚ στα play off για τον...Μιχάλη! (εικόνες)

Αθλητικά

Με απίστευτη ανατροπή στο 90+10' του αγώνα με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ, η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση για τα play off του Champions League.

Μέχρι το 92ο λεπτό του αγώνα με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ στην OPAP Arena, η ΑΕΚ ήταν πίσω στο σκορ με 2-0 και αποκλεισμένη από τη συνέχεια. Όμως, με ανατροπή που ανάγεται στη σφαίρα του... εξωπραγματικού, ισοφάρισε 2-2 και πήρε την πρόκριση καθώς στο πρώτο ματς είχε επικρατήσει 2-1. Ο Αραούχο στο 92΄ και ο Ντομαγκόι Βίντα στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων υπέγραψαν τη μεγάλη ανατροπή. Η Ντιναμό είχε «αγγίξει» την πρόκριση με τέρματα των Σούταλο (45+1΄), Λιούμπιτσιτς (65΄).

Με δύο αλλαγές παρατάχθηκε η ΑΕΚ σε σχέση με το ματς του Ζάγκρεμπ, καθώς ο Αλμέιδα διαφοροποίησε τη δεξιά πτέρυγα. Έτσι, ξεκίνησαν οι Ρότα, 'Αμραμπατ (αντί των Σιντιμπέ, Ελίασον). Αντίθετα, οι Κροάτες εμπιστεύτηκαν ακριβώς τους ίδιους 11.

Η Ένωση πλησίασε στον απόλυτο αιφνιδιασμό, αλλά ο Πινέδα αστόχησε από κοντά μετά την ασίστ του Χατζισαφί, ενώ το ηλεκτρονικό χρονόμετρο έδειχνε το 49ο δευτερόλεπτο! Παρότι το ματς στο πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο σε κατοχή, δύναμη, μονομαχίες, η ελληνική ομάδα ήταν εκείνη που δημιούργησε τις σημαντικότερες ευκαιρίες με προβολή-άουτ του Λιβάι στο 16΄ και τετ-α-τετ του Τσούμπερ στο 17΄ που εξουδετέρωσε ο Λιβάκοβιτς.

Οι πρωταθλητές Κροατίας, όμως, κρατούσαν το... καλό για το τέλος του ημιχρόνου. Στο 44' έχασαν πολύ μεγάλη ευκαιρία όταν ο Σούταλο έβγαλε εντελώς μόνο απέναντι στον Στάνκοβιτς τον Μπούλατ, ο οποίος αστόχησε. Στις καθυστερήσεις (45+1΄) σε φάση διαρκείας με κεφαλιές των Πέτκοβιτς, Μιχαϊλιτσένκο, ο Σούταλο άδραξε την ευκαιρία και από πολύ κοντά «έσπρωξε» τη μπάλα στα δίχτυα, 0-1...

Το προβάδισμα ήλθε για τη Ντιναμό στο καλύτερο δυνατό σημείο. Όχι απλώς κατάφερε σταδιακά να «κατευνάσει» το ορμητικό κύμα της «Αγιάς Σοφιάς», αλλά πήγε στα αποδυτήρια έχοντας φέρει το ματς στα ίσια. Θα έπαιζε 45 λεπτά στην έδρα της ΑΕΚ με τα πάντα να ξεκινούν από το «μηδέν». Το ελληνικό πλεονέκτημα του Ζάγκρεμπ είχε διαγραφεί.

Στο επιθετικό κρεσέντο της ΑΕΚ στο διάστημα 50΄-60΄ η Ντιναμό βρήκε την αντίδραση στο πρόσωπο του Λιβάκοβιτς, που απέκρουσε τις προσπάθειες του Γιόνσον (55΄) και 'Αμραμπατ (58΄). Στο σημείο εκείνο η ΑΕΚ έχασε τη συγκέντρωσή της με αποτέλεσμα να δεχθεί δεύτερο γκολ και να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Από εξαιρετική ασίστ του Πέτκοβιτς, ο Λιούμπιτσιτς βγήκε πρώτος στη μπάλα και πλάσαρε τον Στάνκοβιτς για το 0-2 στο 65΄.

Ο Αλμέιδα βλέποντας τα πράγματα να δυσκολεύουν επικίνδυνα, έριξε αμέσως στο ματς τους Γκατσίνοβιτς, Αραούχο, Ελίασον στην συνηθισμένη «τριπλή» αλλαγή του. Ειδικά ο «Γκάτσι» έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του, δίνοντας ώθηση στην ΑΕΚ και ανεβάζοντας τον παλμό της κερκίδας σε ένα κομβικό σημείο. Όμως στην... απέναντι πλευρά του γηπέδου, οι Κροάτες έβρισκαν συνεχώς περισσότερους χώρους για δράση.

Από το γκολ και μετά, οι γηπεδούχοι έχασαν τη συνοχή ενώ ήταν φυσιολογικό να μειωθεί η αυτοπεποίθησή τους. Ενέργειες τις οποίες οι «κιτρινόμαυροι» έβγαζαν... για πλάκα στην περσινή σεζόν, έμοιαζαν πλέον εξαιρετικά δύσκολες. Κι όσο το ματς πλησίαζε στο τέλος, όλα έδειχναν ότι θα χρειαστεί ένα μικρό θαύμα για να αλλάξουν τα δεδομένα.

Και το θαύμα έγινε! Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από κόρνερ του Ελίασον και κακή απομάκρυνση των Κροατών, η μπάλα στρώθηκε στο δεξί του Σέρχιο Αραούχο ο οποίος μείωσε σε 1-2. Όμως το «θαύμα» είχε κι άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο. Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι σε χέρι μέσα στην περιοχή. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Γκαρσία, απέκρουσε ο Λιβάκοβιτς, όπως πρώτος στο «ριμπάουντ» πήγε ο Βίντα ο οποίος «τελείωσε» την παλιά του ομάδα στο 90+10΄!

Μετά την επίτευξη του γκολ της «λύτρωσης» ο Αραούχο πήρε μία φανέλα της ΑΕΚ με το όνομα «Μιχάλης» στην πλάτη και την ύψωσε προς τον ουρανό.

Διαιτητής: Εσπέν Εσκάς (Νορβηγία)

Κίτρινες: Ιβάνουσετς, Μίσιτς, Μιχαϊλιτσένκο, Σούταλο, Μάριν

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί, Σιμάνσκι (67΄ Γκατσίνοβιτς), Γιόνσον (76΄ Μάνταλος), Πινέδα (76΄ Γαλανόπουλος), 'Αμπραμπατ (67΄ Ελίασον), Τσούμπερ (67΄ Αραουχο), Γκαρσία

ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ (Ιγκόρ Μπίστσαν): Λιβάκοβιτς, Μοχαραμί, Ριστόφσκι, Σούταλο, Λιούμιπισιτς, Μιχαϊλιτσένκο, Μπούλατ, Μίσιτς, Σπίκιτς (86΄ Μάριν), Ιβάνουσετς, Πέτκοβιτς

Μέσα στο γήπεδο η ΑΕΚ έχει αναρτήσει μία γιγαντιαία φωτογραφία του 29χρονου Μιχάλη Κατσουρή, που δολοφονήθηκε κατά την διάρκεια της καταδρομικής επίθεσης των χούλιγκαν στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Η φωτογραφία του αδικοχαμένου Μιχάλη δέσποζε στο κέντρο του πέταλου όπου βρίσκονται οι οργανωμένοι της ΑΕΚ. «Μακάρι και οι άλλοι να σου έμοιαζαν Μιχάλη» ανέφερε το πανό της Original Ελευσίνας, όπου διέμενε ο 29χρονος οπαδός της Ένωσης, η μητε΄ρα και ο αδελφός του οποίου βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου της ΑΕΚ, προσκεκλημένοι της ΠΑΕ..

«Για να γίνει σαφές πως η απώλεια του Μιχάλη είναι μια απώλεια της οικογένειας της ΑΕΚ και ότι η οικογένεια του είναι και δική μας οικογένεια» αναφέρει η ανακοίνωση της η ΠΑΕ ΑΕΚ.

