Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικός πύραυλος έπεσε στην κεντρική πλατεία της Τσερνίχιβ

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 7 νεκρούς, μεταξύ των οποίων κι ένα 6χρονο παιδί. Εκατοντάδες οι τραυματίες.

Επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα εξάχρονο παιδί, σκοτώθηκαν και 129 τραυματίστηκαν όταν ρωσικός πύραυλος έπληξε μια κεντρική πλατεία στην πόλη Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών.

Κάτοικοι της πόλης κατευθύνονταν σε εκκλησία για μια λειτουργία με αφορμή θρησκευτική εορτή όταν σημειώθηκε η επίθεση. Από τους 129 που καταγράφηκαν ως τραυματίες από την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 15 ήταν παιδιά και 15 αστυνομικοί, όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ο υπουργός Εσωτερικών Ίχορ Κλιμένκο.

Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι την στιγμή της επίθεσης μέσα στο Δημοτικό Θέατρο βρισκόταν σε εξέλιξη μια εκδήλωση με τη συμμετοχή κατασκευαστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία χρησιμοποιούν ευρέως drones επί του πεδίου στη διάρκεια της 18μηνης ρωσικής εισβολής.

Σε σχόλιά του προς τους δημοσιογράφους ο Κλιμένκο επιβεβαίωσε μόνο ότι μια ακαθόριστη εκδήλωση διεξαγόταν μέσα στο κτίριο και ότι η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας ερευνά το θέμα. Το Τσερνίχιβ βρίσκεται περίπου 145 χιλιόμετρα βορείως της πρωτεύουσας Κίεβο.

Η στέγη του νεοκλασσικού θεάτρου καταστράφηκε από την επίθεση από την οποία έσπασαν πόρτες και παράθυρα σε γειτονικά κτίρια κατοικιών και σε καταστήματα.

Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι με κηλίδες αίματος, με συντρίμμια και με είδη πρώτων βοηθειών που χρησιμοποιήθηκαν για την φροντίδα των τραυματιών.

Η Ρωσία έχει επιτεθεί σε ουκρανικές πόλεις από την πρώτη γραμμή με πυραύλους και drones στο πλαίσιο της ευρείας κλίμακας εισβολής που εξαπέλυσε τον Φεβρουάριο του περασμένου χρόνου.

Οι αεροπορικές δυνάμεις του Κιέβου ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα το πρωί ότι ο ουκρανικός στρατός κατέρριψε 15 από 17 μη επανδρωμένα Shahed ιρανικής κατασκευής που χρησιμοποίησε η Μόσχα στην διάρκεια επίθεσης που εξαπέλυσε την νύχτα.

Στο μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε ένα ουκρανικό drone στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ και ένα άλλο κοντά στην Μόσχα. Ένα τρίτο έπληξε τον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης στρατιωτικού αεροδρομίου στην περιφέρεια Νόβγκοροντ καταστρέφοντας ένα στρατιωτικό αεροπλάνο, ανακοίνωσε η ίδια πηγή.

