Παρί Σεν Ζερμέν: Ούτε ο Μπαπέ έφερε… χαμόγελα

Η επιστροφή του Κιλιάν Μπαπέ στην ενδεκάδα συνδυάστηκε με γκολ, αλλά δεν ήταν αρκετό για να χαρίσει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα στους Παριζιάνους.

Η επιστροφή του Κιλιάν Μπαπέ στην ενδεκάδα της Παρί Σεν Ζερμέν (ήταν εκτός αποστολής την 1η αγωνιστική) συνδυάστηκε μεν με γκολ, δεν αρκούσε, όμως, για να φέρει και το πρώτο «τρίποντο» για τους πρωταθλητές της Ligue 1.

Μετά το εντός έδρας 0-0 της πρεμιέρας με τη Λοριάν, η Παρί αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ, 1-1, στην έδρα της Τουλούζ, η οποία «έσωσε την παρτίζα» τρία λεπτά πριν από το 90΄ με το πέναλτι του Αμπουκχάλ.

Ο Μπαπέ, μετά τα γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζει στην ομάδα, σχετικά με το μέλλον του σ΄ αυτή, πέρασε αλλαγή στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους και κατάφερε με πέναλτι να βάλει μπροστά τους «πρωτευουσιάνους». Το γκολ αυτό δεν ήταν αρκετό για το συγκρότημα του Λουίς Ενρίκε, καθώς στο 87΄ οι γηπεσδούχοι ισοφάρισαν με τον ίδιο τρόπο.

