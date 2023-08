Κόσμος

Εκλογές - Ισημερινός: Υποψήφιος δέχθηκε πυρά ενώ έτρωγε με την οικογένεια του

Τι ανέφερε ο υποψήφιος της δεξιάς Οτο Σονενχόλτσνερ για το περιστατικό.

H προεκλογική εκστρατεία στον Ισημερινό ενόψει των σημερινών πρόωρων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών συνέχισε να σημαδεύεται από τη βία την παραμονή της ψηφοφορίας. Ο υποψήφιος της δεξιάς Οτο Σονενχόλτσνερ ανέφερε χθες Σάββατο πως ξέσπασε ανταλλαγή πυρών μπροστά στο κατάστημα όπου έπαιρνε πρόγευμα με την οικογένειά του, προσθέτοντας πως ούτε ο ίδιος ούτε κάποιος δικός του έπαθαν κάτι μέσω X (του πρώην Twitter)

«Ζήσαμε ανταλλαγή πυρών κοντά στο σημείο όπου προγευματίζαμε με την οικογένειά μου», στο λιμάνι Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά), ανέφερε ο άλλοτε αντιπρόεδρος της δεξιάς (2018-2020). Η ομάδα του δεν διευκρίνισε αν στόχος ήταν ο ίδιος.

Η αστυνομία ωστόσο έκανε λόγο για «καταδίωξη» στην περιοχή έπειτα από ληστεία σε κατάστημα. Η ανακοίνωση του κ. Σονενχόλτσνερ έγινε ενώ δήμαρχος προσκείμενος στον σοσιαλιστή πρώην πρόεδρο Ραφαέλ Κορέα δήλωσε επίσης χθες Σάββατο πως έγινε στόχος απόπειρας δολοφονίας, πάντως είναι σώος.

«Προσπάθησαν να με σκοτώσουν πριν από 40 λεπτά, υπάρχουν πάνω από οκτώ μάρτυρες», ανέφερε μέσω X ο Φρανσίσκο («Πάντσο») Ταμάρις, ο δήμαρχος της Λα Λιμπερτάδ, παραθαλάσσιας πόλης 100.000 κατοίκων κοντά στην οικονομική πρωτεύουσα Γουαγιακίλ.

Ο αιρετός εξήγησε κατόπιν ότι καθώς επέστρεφε από τη Γουαγιακίλ, γύρω στα μεσάνυχτα το βράδυ της Παρασκευής, το θωρακισμένο φορτηγάκι του έγινε στόχος δυο ανδρών με πολιτικά που κατέβηκαν από όχημα της αστυνομίας.

«Μέσα σε δευτερόλεπτα, έκαναν κόσκινο από τις σφαίρες το όχημα (…), άρχισαν να μας ρίχνουν χωρίς καν να ρωτήσουν ποιοι ήμασταν», πρόσθεσε ο δήμαρχος, έχοντας στο πλάι του τη σύζυγό του, που βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο.

Ανευ προηγουμένου κύμα βίαιων εγκλημάτων στη χώρα

Η προεκλογική εκστρατεία στον Ισημερινό σημαδεύτηκε ανεξίτηλα από τη δολοφονία, την 9η Αυγούστου, ενός από τα φαβορί για την προεδρία, του κεντρώου υποψήφιου Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, με φόντο τη βία άνευ προηγουμένου στη χώρα και την εξάπλωση των καρτέλ των ναρκωτικών.

Τα τελευταία χρόνια, το κράτος της Λατινικής Αμερικής, άλλοτε όαση ηρεμίας, βιώνει κύμα βίαιων εγκλημάτων άνευ προηγουμένου, που συνδέεται με τη διακίνηση ουσιών. Οι φυλακές έχουν μετατραπεί σε πεδίο μάχης συμμοριών και θέατρο επανειλημμένων σφαγών, με πάνω από 430 νεκρούς από το 2021. Και το 2022, η χώρα κατέγραψε δείκτη ανθρωποκτονιών-ρεκόρ, 26 ανά 100.000 κατοίκους.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, πέρα από τον υποψήφιο πρόεδρο Βιγιαβισένσιο, δολοφονήθηκαν επίσης δήμαρχος, υποψήφιος βουλευτής και τοπικό στέλεχος του κόμματος του κ. Κορέα. Ο δεξιός υποψήφιος για την προεδρία Ντανιέλ Νομπόα κατήγγειλε την Πέμπτη πως έγινε στόχος επίθεσης ενόπλων από την οποία βγήκε σώος. Οι αρχές αμφισβήτησαν την εκδοχή του.

