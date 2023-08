Αθλητικά

Κολομβία: Γραμματικοπούλου και Παπαμιχαήλ κατέκτησαν τον τίτλο στο διπλό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες κατέκτησαν το τρόπαιο στο Barranquilla Open και πανηγύρισαν τον πρώτο τους τίτλο στο διπλό.

-

Σπουδαία επιτυχία σημείωσαν στα κορτ της Κολομβίας οι Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου και Δέσποινα Παπαμιχαήλ.

Οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες κατέκτησαν το τρόπαιο στο Barranquilla Open και πανηγύρισαν τον πρώτο τους τίτλο στο διπλό.

Στον τελικό του 125αριού ήταν ασταμάτητες και επικράτησαν των Κολομβιανών Γιουλιάνα Λιζαραζό και Μαρία Παουλίνα Πέρεθ με 2-0 (7-6 (2), 7-5).

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Ανοιχτοί για το κοινό 29 φάροι την Κυριακή

Ναύπακτος: Νεκρό βρέθηκε το ζευγάρι ηλικιωμένων μετά τη φωτιά στο σπίτι τους

Σαλαμίνα: Μικρός καρχαρίας “όργωσε” τα νερά (βίντεο)