ΑΕΚ – Μελισσανίδης: “Πρόστιμο” σε όλους τους παίκτες για την πρόκριση

«Με αυτά που περάσαμε, δέκα χιλιάδες… πρόστιμο στον καθένα», ήταν η ατάκα του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ, προς τους παίκτες, στα αποδυτήρια της ομάδας.

Η ΑΕΚ πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Ο εφιάλτης 92' έγινε... παράδεισος και η πρόκριση απέναντι στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ ήρθε, έστω με επεισοδιακό τρόπο. Τα συναισθήματα που βίωσαν όλοι στην Νέα Φιλαδέλφεια ήταν έντονα, αλλά η ΑΕΚ με κατάθεση ψυχής γύρισε το παιχνίδι και τελικά βρίσκεται στους ομίλους των play offs.

Ολη η ένταση βγήκε από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ Δημήτρη Μελισσανίδη. Ο ηγέτης της Ενωσης μετά την πρόκριση κατέβηκε στα αποδυτήρια. Απαλλαγμένος από το άγχος και με εμφανή διάθεση για χιούμορ δήλωσε στους παίκτες: «Με αυτά που περάσαμε, δέκα χιλιάδες… πρόστιμο στον καθένα»!

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης έδωσε θερμά συγχαρητήρια σε όλους και τόνισε ότι μεγάλος στόχος είναι η πρόκριση στους Ομίλους του Champions League.

